議員批自身難保 還燒外縣市垃圾賺錢

台中市近年來人口增加，廢棄物產生量同步上升，垃圾處理問題日趨嚴重，市議員吳佩芸質詢表示，但轄內三座焚化廠仍在焚燒外縣市垃圾與一般事業廢棄物，根據廢棄物清理法第二十八條，焚化廠必須去化完家戶垃圾還有餘裕，才可以焚化一般事業廢棄物與外縣市垃圾，然而台中市在自己的垃圾燒不完「自身難保」的情況下，三座焚化爐卻持續焚燒一般事業廢棄物與外縣市垃圾。

吳佩芸議員（見圖）指出中市的事業廢棄物焚燒費用多年未調，形同用低價搶垃圾燒來賺錢。

廣告 廣告

盧秀燕回應，可以理解過去各縣市互相幫忙，部分縣市沒有焚化廠，幫忙燒垃圾也不是自己任內開始的，但現在台中的垃圾去化的確非常艱困，應該要勇敢「Sayno」；她可以預告，處理費該調要調，不該燒的垃圾就不燒，會再了解是否涉及相關合約或法條，會在不違約、違法的狀況下檢討。

吳佩芸並表示，后里焚化廠焚燒事業廢棄物的量從二○二二年開始倍數增長，去年焚燒十二‧七萬公噸，是二○二三年的二倍，烏日焚化廠去年也比二○二三年多出二倍；文山焚化廠今年已燒七公噸，三廠相加，今年一到九月焚燒的一般事業廢棄物比去年整年還多，多達二十四萬公噸，是大里掩埋場堆置垃圾量的六成。

新任環保局長吳盛忠表示，過去各縣市焚化廠歲修時，本來就會互相協助，與錢無關，不過本市的家戶垃圾的確要優先去化；台北市的事業廢棄物處理費用就是他擔任北市環保局長時規畫，環保局會檢討相關狀況。