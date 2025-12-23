台北市日前發生隨機攻擊事件後，捷運警察反映警力嚴重不足的問題。對此，台北市長蔣萬安承諾將全力向中央爭取增加警力並提出建議，也向第一線警察同仁表達最高敬意。蔣萬安同時表示，對「上帝視角」的批評不予置評，也不希望嫌犯成為「被記住的人」。

議員批警網失靈！ 蔣萬安：上帝視角不予置評。（圖／TVBS）

關於事件後的社會反應，蔣萬安表示：「有些人從上帝視角批評警察局在案發後的作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，我對這些批評不予置評。」他也盼別再提及嫌犯姓名。蔣萬安認同當年紐西蘭阿德恩總理的做法，不希望1219的嫌犯成為另一個被記住的人。

廣告 廣告

台北市府針對三位死者家屬提供慰問和撫卹。死者家屬均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金。挺身而出的余家昶，市府給予600萬元撫卹金。蕭姓騎士則有職災慰問金。勞動局長王秋冬說明：「蕭姓死者因為我們確定他是一個在職的勞工，所以他是在上下班途中遇到事故，因此他可以具有職災的補償金，包括40個月的補償金，還有5個月的喪葬補助。」市府表示將從寬從優給予協助。

為確保大型活動的安全，蔣萬安已調整行程安排。原訂兩天的雙城論壇，他只會出席28日的主論壇。蔣萬安強調：「一直到年底台北市各項的大型活動，我們要確保相關的維安部署到位，以及市民安全，因此今年預計為期兩天的雙城論壇，我將出席28號上午的主論壇。」

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／簡舒培怒轟「北市警網失靈」！網炸鍋反嗆：只會出一張嘴

北捷中山砍人／藍委急召4部長明備詢 綠委：超高規格救蔣萬安

北捷中山砍人／台北馬維安警力倍增 蔣萬安：預防模仿行為

北捷中山砍人／網傳張文是中國籍？ 蔣萬安：別再流傳不實訊息

