議員批高捷38站監視器 老舊畫素差

高雄市議會臨時會12日審查交通部門預算，多筆經費遭議員質疑執行成效與管理不佳而「卡關」，要求暫行擱置，其中包括高捷監視器畫素過低、高雄輪船公司補貼績效不彰，到地方危險路口紅綠燈久未設置等問題待解。對此，交通局回應，將補充資料向議員逐案說明。

高市議員林智鴻指出，根據高捷公司資料顯示，紅橘線39個車站中，僅岡山高醫站設置500萬畫素監視器，其餘38站仍使用17年前通車時的37萬畫素老舊設備，畫質不僅難以嚇阻犯罪，若發生重大治安或恐攻事件，恐淪為警方偵查斷點。

林智鴻質疑，去年高捷受惠大型活動與演唱會，日均運量創下19.5萬人次新高，但攸關旅客安全的硬體設備卻停留在「通車元年」。他點名民國103年北捷鄭捷案、114年張文案殷鑒不遠，要求交通局負起監督責任，訂出具體改善期程。

對此，交通局長張淑娟回應，高捷已有汰舊換新計畫，除新設RK1站外，其餘車站監視器畫素將逐步升級，交通局也會定期檢查並要求限期改善，並向高捷索取完整資料以掌握進度。

除高捷安全外，高市議員邱于軒指出，交通局每年補貼高雄輪船公司經費，卻發生超載遭航港局裁罰、亂發獎金等問題，「持續給錢卻沒有進步」，要求擱置5402萬元渡輪站美化改造工程及虧損補貼預算。

張淑娟說明，輪船公司2條航線每年虧損約8000萬元，高市府補貼5000萬元仍有缺口，身兼輪船公司董事長的她已在上月董事會訂定獎金發放要點，強化相關管理。

高市議員陳玫娟也質疑「交通管制」科目預算，從去年4.8億元暴增至今年7.5億多元，但執行面問題不少，如楠梓區後昌路667巷口車流量大、事故多，地方盼建置紅綠燈卻苦無下文，因此提出先擱置該預算。張淑娟解釋，建設通常需隔年度才能辦理，預計今年第1季完成。

此外，昨審議過程發生小插曲，因議事廳新更換的麥克風等音響設備音量忽大忽小，導致會議一度中斷，讓議長康裕成動怒要求盡速改善，工作人員事後連忙調整設備。