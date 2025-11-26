議員指中市7大建設延宕經費爆增 盧秀燕籲勿雙標

（中央社記者郝雪卿台中26日電）民進黨台中市議員周永鴻今天在市政總質詢指台中7大建設延宕，經費暴增1145億元。市長盧秀燕表示，全國皆面臨原物料上漲、缺工缺料等挑戰，呼籲各界審核標準應一致。

民進黨市議員周永鴻今天在台中市議會市政總質詢指出，盧秀燕執政邁入第7年，盤點其任內7大指標建設，包括台中巨蛋、國際足球園區、國際會展中心、水湳轉運中心、捷運藍線、文山焚化爐改建、大里掩埋場處理計畫等，因決策反覆與行政怠惰，導致預算暴增與潛在財政損失高達新台幣1145.7億元。

周永鴻認為，這筆錢若未被浪費，換算下來足以普發給每名市民4萬200元，或讓全市國中小學童免費吃營養午餐長達53.5年。

盧秀燕表示，台中市的預算增加幅度與工期延長，相較其他縣市更為嚴苛。全國皆面臨原物料上漲、缺工缺料等挑戰，工程延宕本在所難免，但台中卻被要求以更短的時程、更少的預算來完成建設，此種雙重標準無所不在，呼籲各界審核標準應一致。

盧秀燕以高雄捷運為例說，中央日前核定高雄捷運黃線，其與台中藍線差不多同期。然而，高雄黃線獲准追加預算，從1442億大幅增加至2368億，1條路線的預算暴增926億，漲幅高達64%。

對比台中，盧秀燕認為，7大建設因應原物料與工資上漲，總計增加約1000億。但高雄僅1條捷運的追加金額，就幾乎抵過台中所有項目的增幅。這不僅是金額的差異，更是標準的不一。

此外，盧秀燕表示，高雄捷運黃線的完工期也獲准從2028年延後至2034年，共延遲6年。相較之下，台中建設卻難以獲得同等彈性。從前瞻計畫到捷運預算，台中持續受到差別對待，呼籲各界審核標準應一致。（編輯：李淑華）1141126