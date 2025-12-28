議員指主管涉職場霸凌 新北捷啟動調查

（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨市議員鄭宇恩表示，新北捷運公司有員工因業務疏失遭主管要求掛牌拍照張貼工作群組，涉示眾羞辱的職場霸凌；新北捷表示，啟動調查，如有管理失當或霸凌情事將嚴懲。

鄭宇恩今天發布新聞稿表示，她接獲民眾爆料，指出新北捷運公司員工因業務疏失，遭主管要求在胸前配戴「人力沒有PO」的犯錯原因說明牌，並拍攝照片張貼在工作群組，給所有同仁公開觀看。

鄭宇恩說，這種公開羞辱、貼標籤的作法，不是管理、不是教育，而是赤裸裸的霸凌與人格毀滅，凸顯新北捷從上而下都缺乏勞權與職安觀念。過去也頻有員工反映津貼明細及薪資單遲發。

廣告 廣告

鄭宇恩表示，還有司機員反映超過下班時間，主管卻不給申請加班，幾乎來不及完成必要的車輛巡檢就必須立刻上車執勤，導致休息時間不足、過勞風險升高。這些問題絕不只是勞動權益爭議，更是直接關乎大眾運輸安全的警訊。

新北捷運公司聲明回應，內部尚未接獲有人申訴，但公司已主動立案並啟動獨立調查機制。將秉持「毋枉毋縱」原則積極釐清事實，如確有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲。

新北捷表示，鄭宇恩接獲反映的部分內容與事實有所出入，例如，薪資遲發指控顯有誤解，因為薪資採「預發制」，月初先發薪，根本不會有遲發情況發生；司機員實際駕駛工時均嚴格管控在法定範圍內，以確保有充足休息時間。

新北捷強調，過度渲染且未經完全查證的匿名指控，不僅無助於勞資和諧，更可能打擊第一線員工的士氣。 期盼外界能給予新北捷運公司更客觀、理性的評價，公司也將持續展現改革決心，用安全、穩定的營運成果回應社會期待。（編輯：張銘坤）1141228