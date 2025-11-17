議員指傢俱回收廠易火警盼遷移 竹縣：評估可行性

（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）民進黨新竹縣議員吳傳地今天質詢表示，新豐鄉1處大型傢俱回收廠7年內發生3次火警，居民盼遷移。竹縣環保局說，將加強稽查、提高清運頻率並評估遷移可行性。

吳傳地今天在新竹縣議會質詢表示，此處大型傢俱回收廠上月間發生火警，廢棄床墊堆置量大，而在近7年來已發生3次火警，嚴重影響附近居民生活品質與健康。

他說，此廠屬縣府委託民間廠商拆解大型家具與廢床墊的據點，他也曾建議將場址遷往掩埋場，但環保局未採納，要求環保局應盡速增設監視系統、檢討契約條款，並提出具體改善期程，避免火警事件再發生。

新竹縣環保局長蕭宏杰答詢，近年新竹縣廢床墊與廢家具數量急增，結構複雜、拆解難度高，已超出原先協議能量，目前現場約有1.3萬塊床墊，預計1個月可拆除完畢，未來將增加清除的頻率，避免堆置。

至於回收廠遷移問題，縣長楊文科表示，將由環保局評估此處回收廠遷移到新竹縣焚化爐附近的可行性。

新竹縣消防局長陳中振表示，對於上月火警，經火調結果初步排除電器走火與人為縱火，但在床墊堆置區東側發現多處新舊菸蒂，不排除施工人員菸蒂引燃。（編輯：李錫璋）1141117