議員指公務員缺額高 蔣萬安：多管齊下留人才

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北27日電）產業缺工，台北市政府同樣缺「公」。對於議員揭露市府各局處缺額率達10%且逐年惡化，台北市長蔣萬安今天表示，會多管齊下吸引年輕人加入，並留住人才。

蔣萬安下午率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，國民黨議員李明賢表示，市府正面臨人力不足的困境且逐年惡化，整體缺額已經超過10%，動物保護處、捷運工程局第一區工程處、工務局衛生下水道工程處及市政大樓公共事務管理中心4個單位的缺額更超過30%。

李明賢說，若以數量來看，缺額最多的集中在工程相關局處，工務局新建工程處、水利工程處、公園路燈工程管理處及都市發展局建築管理工程處缺額皆超過60人。

他表示，這是結構性的問題，不僅因為台北生活消費水平高，也因為台北有許多薪資更高的中央政府單位，導致公務員磁吸效應，才讓市府留不住人，建議蔣萬安要研議提高薪資及留任誘因。

蔣萬安答詢表示，確實可以用業務績效獎勵及留任獎金等來吸引公務員，市府會多管齊下，盡一切努力降低中央機關的磁吸效應，吸引年輕人加入並留住人才。

工務局長黃一平補充，今年會祭出留任獎金，缺額問題應該會漸漸好轉。人事處長王崇斌說，考試院已通過職務列等調整案，7、8職等主管每月薪資將增加新台幣數千元，相信可以減少磁吸效應及人力流失。

國民黨議員李柏毅同樣關心公務員人力不足問題，他說，過去常接到公務員想從外縣市調來台北就職的陳情，如今卻有更多案件是拜託局處首長放人，代表市府的吸引力降低，原因就是「錢少、事多、離家遠」。

蔣萬安表示，正持續跟中央爭取首都加給，並研議以獎勵金方式提高公務員待遇，預計年底前就會有初步方案，先穩住流動率，再提升報到率及報考率。（編輯：李淑華）1141127