議員指士林夜市人潮銳減 北市府：研商提振商機

（中央社記者劉建邦台北27日電）議員提及北市府重新裝潢士林市場地下美食街，卻未提升士林夜市排名，連附近店面空置率也高，要求跨局處結合民間推振興夜市專案。市府今天表示，明年1月召集相關局處研商。

民進黨台北市議員林延鳳透過質詢資料表示，具交通便利，附近又有文化古蹟及台北表演藝術中心等大型活動場域的士林夜市，近年消費人潮銳減，加上市府重新裝潢士林市場地下美食街後，更間接影響到夜市消費人潮。

依台北市政府資料，士林市場地下美食街自2011年啟用，以生炒花枝羹、蚵仔煎等小吃聞名，為提供消費者舒適良好的用餐環境，台北市市場處與中央單位投入約新台幣1億元經費重整修，並於今年4月25日開幕。

廣告 廣告

林延鳳透過質詢資料說，市府以約1億元改造士林市場地下美食街，原本期待可帶動觀光人潮，但攤商反映平日消費額竟未到1000元。士林夜市商圈也呈現沒落狀況，店面空置高，要求市府檢討過去輔導商圈方式，並重新規劃內容。

林延鳳表示，依北市觀光傳播局今年7月公布調查，在台北市旅客最常體驗及下次還願意參加活動排名，分別為逛夜市、逛街購物、參觀古蹟。去年旅客來台遊覽觀光景點依序為夜市、台北101、西門町（含西門紅樓）、中正紀念堂。

林延鳳說，市府想吸引觀光客可透過文化帶動夜市發展，如士林夜市商圈內慈諴宮擁有豐富歷史文化故事，市府應透過跨局處共同協力，包含研議每年可舉辦的大型活動，並創造遊客拍照、打卡景點，才能帶動消費人潮，提振商圈。

對此，市場處回應，明年1月前，將由北市府召集相關局處開會研商振興士林商圈規劃，盼可提振商圈商機。

市場處表示，今年已挹注補助經費約418萬元提升士林市場及士林夜市的軟硬體，明年將鼓勵商圈自理組織透過市集精進及行銷計畫進行宣傳及更新設備，盼刺激民眾及旅客消費，帶動在地經濟發展。

此外，商業處也會依商圈現況發展需求，進行適性輔導，建構舒適友善環境，且會與民間攜手擘劃商圈未來發展的藍圖，引領台北持續邁向多元永續發展。（編輯：李錫璋）1141227