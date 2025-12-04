議員指文化小旅行部分地點缺失多 蔣萬安：盤點優化

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北4日電）台北市議員發現市府文化小旅行部分地點有多項缺失，包含解說牌面骯髒、木椅嚴重損壞等。市長蔣萬安今天表示，將全面重新盤點，並於明年上半年完成優化各地點。

台北市政府自2023年10月推出台北文化小旅行，今年10月發布共100處文化點，地點遍布全市。依文化局新聞資料，市府盼藉推動台北文化小旅行，以多元文化點及深度故事串起對台北的各種想像及面貌，盼民眾可重新認識台北各文化面貌及分享在地生命故事。

蔣萬安今天下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨議員陳怡君質詢文化小旅行議題，並在議場播放前往部分地點會勘影片，她說，文化小旅行的地點有多項缺失。

陳怡君說，如文化小旅行北投區的舊雙溪河道景點，就出現如燈飾不夠導致夜間照明不足、木椅嚴重損壞且部分椅子已無法使用、環境髒亂、河面有枯草枯木等狀況。

她表示，經勘查後發現萬華區中華路附近的孝字號天橋也有此狀況，此天橋是許多民眾前往拍照留影地點，但外觀卻是充滿塗鴉，且內部有大批棄置雜物，電扶梯也生鏽。

陳怡君在議場播放赴士林區士林203號公園的文化小旅行景點會勘影片，她說，依市府網站資訊前往相關地點查看發現，僅剩環保局垃圾車在場，要求市府改善文化小旅行部分地點缺失。

蔣萬安答詢，會要求文化局全面重檢視所有文化小旅行地點，並進行如棧道更新、清理環境、改善部分地點照明燈光等作為。

蔣萬安說，文化小旅行由文化局主責，目前已盤點100處地點，因部分地點維護管理是由其他市府局處轄管，將要求跨局處協助，並於明年上半年全面完成優化各地點，也會要求文化局需定期回報優化狀況，且針對文化小旅行各地點將採專案列管。（編輯：方沛清）1141204