議員指某特教學校隱匿不當管教 蔣萬安：調查中

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北5日電）台北市議員林延鳳今天說，某特教學校疑似發生不當管教案，但校長隱匿10多天未通報，控市府及校長失責。市長蔣萬安表示，正在調查，校方若有疏失一定嚴懲。

台北市長蔣萬安今天率官員至議會進行專案報告，民進黨台北市議員林延鳳質詢時表示，北市某特教學校10月16日發生學生被隨車教保員不當管教案，直到10月27日，校方都未積極處理，通報機制失能。

林延鳳說，加害人是特教學校隨車員，經整理案發時序，此名教保員10月16日涉毆打特教學生，家長翌日透過家長會問校方並要求調閱監視器畫面。

林延鳳表示，校方未通知家長處理後續，家長會在10月20日向校方詢問是否有監視器畫面，校長卻稱未看過影片且不清楚事件。

她說，學生家長事後報警，10月27日由警方陪同赴學校看車內監視器畫面，發現隨車教保員有毆打動作。校方10月28日緊急召開會議，委員會同意成立調查小組，已距案發時間達11天。

林延鳳表示，此名加害人10月27日還在隨車服務，校方未隔離被害人與加害人，違反兒少保護流程，加害人後續在校方調查過程也承認毆打特教學生。

林延鳳說，被害人是特教生，對於發生狀況原本就難以向家長描述，且此名校長過去擔任教務主任時，就曾發生疑不當管教案卻未通報，要求蔣萬安應向家長道歉。

蔣萬安答詢，此案目前正在積極調查校方是否有責任，若校方有任何延誤通報，就依法調查校方責任並要求校長說明。

林延鳳表示，無法認同蔣萬安未向家長道歉的傲慢態度，蔣萬安任內已發生虐童或不當管教案約10件，此案就是官官相護，若此校校長不適任就盡快調離職務。

教育局長湯志民回應，此案已要求督學調查學校處理方式是否有疑慮。（編輯：蕭博文）1141105