議員指特教學校護理師薪資低 陳其邁允拉高

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）民主進步黨籍高雄市議員陳慧文今天在高雄市議會質詢表示，特教學校護理師薪資過低，希望高雄市長陳其邁協助改善；陳其邁答詢說，將拉高薪資，展現照顧弱勢決心。

陳慧文表示，目前特教學校護理師月薪僅約新台幣3.8萬元，遠低於業界行情4.7萬元，導致招募困難；此外，特教生每月僅獲1000元交通補助，對需專業照護的家庭是杯水車薪。

陳其邁答詢說，將組專案小組全力協助解決特教學童交通問題。照顧特殊孩童是政府責任，經費不是問題、該花的錢不能省，而照顧人員薪資一定要高於業界平均，支援醫療人力或交通支出由高雄市政府負責額外補助、補貼，經費如果有不足，市府會想辦法、全力處理。

陳慧文希望高市府建立市立醫院護理師報備支援機制，保障支援護理師權益及福利不受影響；高市府教育局說，已在簽核提高聘任護理師薪資，護理師支援方面已有橫向聯繫及雙邊資源核對，權益不受影響。（編輯：李明宗）1141125