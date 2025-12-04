議員指私立園所虐童案無諮商資源 蔣萬安允諾協助

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北4日電）台北市議員張文潔今天表示，有私立幼兒園發生虐童事件，受害者及家屬卻無法享有心理諮商資源，要求教育局提供。台北市長蔣萬安允諾協助所有受害兒童及家長的需求。

蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，民進黨台北市議員張文潔表示，從2月開始，台北市6家私立幼兒園陸續爆發不當對待事件，共有超過20名幼童受害，樣態包含強塞餵食、打頭體罰、掐脖等。

她說，受害幼童到現在仍活在恐懼中，不敢回到學校，家長也受到影響非常憂鬱，但加害的教保服務人員繳完罰鍰後，早已回歸職場正常生活，質疑受害者家屬的身心健康無人聞問。

張文潔要求，教育局現在只給予公立幼兒園學童及家長心理諮商資源，應擴大讓台北市所有幼童及家長都能申請社工師、輔導及諮商服務。

台北市教育局長湯志民答詢表示，教育局在接獲通報第一時間就啟動調查並對園所、行為人處分。蔣萬安允諾，將研議擴大補貼，所有受害兒童及家長的需求都會全面給予協助。（編輯：方沛清）1141204