議員指警竄改車禍初判表 內湖分局坦承瑕疵懲處

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市議員提到有民眾開車與他人發生交通事故，因警方竄改車禍初判表，原本無肇事責任，變成須負擔全額責任。北市警內湖分局今天表示，處置過程有瑕疵，相關員警已懲處。

國民黨台北市議員張斯綱以書面資料提到，劉姓男子去年10月底開車經台北市內湖區舊宗路與民權東路6段路口時，與廖姓駕駛發生車禍，通知交通員警到場處理。

張斯綱表示，劉姓男子去年12月初拿到台北市警局交通警察大隊的交通事故初步分析研判表，因警方認定肇事因素與陳情人無關，劉男認為此公文具效力，自身無過失，與對方和解。

他說，劉姓男子今年1月19日接獲對方投保的保險公司通知要求負擔車禍全額賠償責任，保險員出示初判表內「尚未發現肇事因素」字樣被槓掉，被手寫改為「跨越行車導引線未注意其他車輛」，肇事責任完全轉嫁給劉男。

張斯綱表示，此修改處蓋雖有北市警內湖分局處理員警職章，但陳情人卻毫不知情被修改，且警方也未即時同步更新至交通大隊系統，一查發現竟是員警私下塗改，明顯違法。

內湖分局發布文字回應，員警在去年10月底處理此交通事故調查文件時發現有誤，今年1月13日以手寫刪改，陳情人在1月20日請領事故文件，又發現現場圖錯誤。

警方說，員警逕自塗改核章車禍初判表，未落實程序且便宜行事，處置過程確實有瑕疵，單位主管未落實追蹤案件，應負連帶責任。

警方表示，經督察依規從嚴查處並究責有疏失員警，包含內湖分局交通組長、交通分隊分隊長各申誡1次，事故分析員警申誡2次，事故處理員警申誡1次，後續將加強教育訓練。

警方說，針對現場圖上傳有誤部分，是交通分隊承辦人傳錯，昨天已把正確事故現場圖及初步分析表，發函給車禍雙方當事人知悉。（編輯：陳清芳）1150121