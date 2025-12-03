議員指金門跨年預算大增 文化局：依市場調整

（中央社記者吳玟嶸金門3日電）金門縣議員董森堡今天質詢表示，文化局跨年晚會、元宵等活動預算大增，文資審議預算卻降低，應專注本務；文化局表示，活動預算擴編是依市場現況調整，確保大型節慶活動水準。

金門縣議會今天進行文化局業務報告，無黨籍議員董森堡質詢表示，文化局民國114年跨年晚會、元宵節活動分別編列新台幣480萬、485萬，115年則編896萬、1137萬，但文資審查審議從75萬降到15萬，「我不知道文化局的本務是辦演唱會，還是該做好文化本位上工作。」

廣告 廣告

針對活動預算增加，文化局會後透過文字稿表示，跨年晚會及元宵燈節預算擴編，是因近年藝人演出費、舞台搭建、施放煙火及行銷推廣等成本普遍上揚，為維持活動品質及招商競爭力，依市場現況調整預算，以確保金門大型節慶活動應有水準。

文化局也表示，文資審議審查費用減少是考量實際業務需求，包括調整10萬元至「按日按件計資酬金」辦理文資審議等專家學者出席費，以及另外50萬元勻支到文化局各文資景點除草工作等雜務。115年文資審議計畫預算執行若有不足，仍可從其他計畫調整經費支應。

此外，董森堡指出，金門縣文化園區管理所115年編列逾5000萬元在博藝館空間增設遊戲設備，但審計室113年度報告指出文管所受贈待審議文物暫置於園區貨櫃籍文物收藏室，缺乏專業完善環境控制設備等，有預算應該使用在該改善部分。

文管所長盧根陣告訴中央社，文管所主要是將民間頹屋丟棄文物加以搶救維護，安置博藝館區，合計高達3000多件；文管所採分年預算分批整飭審查分級，目前已全數完成身分登記入館，同時成果在博物館展出，如島嶼先民的記憶展、民藝民具-老祖宗的手藝展等，目前並無缺乏專業完善環境控制設備問題。（編輯：陳清芳）1141203