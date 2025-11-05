議員指非洲豬瘟案只罰基層 中市府：尚無懲處名單

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市議會7日將進行非洲豬瘟專案報告，市議員江肇國今天質疑整起豬瘟防疫風暴，只有2名基層員工被懲處，市府高官不需究責。市府表示，目前仍在調查中，尚未有懲處名單。

台中市有養豬場爆發非洲豬瘟，10月22日疫情傳出後，市府疫調報告一變再變，除獸醫師人數、身分兜不攏，死豬數量也有落差，後續還發現環保局疑未落實廚餘蒸煮稽查，就連國軍化學兵清消好的案例場，在採檢前一天，還有動保處人員疑因「誤解」指令，擅闖案例場清消，導致採檢延後。

台中市議會7日將邀請市長率相關局處首長進行台中市非洲豬瘟事件專案報告，市府今天將報告送到市議會。民進黨籍台中市議員江肇國晚間在臉書發文表示，整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟然只有2名基層員工，一個是假日去清消的約僱人員，另一個是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員。

江肇國表示，換句話說，市府這半個月以來在疫情中的離譜行徑，都是基層的錯，「市府高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，全數安全下莊」。

依據市府報告所述，有關疏失人員懲處作為，動保處人員違反中央指令擅自消毒、疫調資訊未反覆查證及人員管理未落實。環保局人員在執行養豬場餵飼廚餘相關蒸煮設備查核、照片上傳稽查管制、廚餘流向管理等，未落實責任疏失部分已進行調查，據以究責懲處。

對此，台中市政府透過文字稿回應，已針對非洲豬瘟事件組成專案調查小組，仍在調查中，尚未有懲處名單。（編輯：黃名璽）1141105