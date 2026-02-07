議員指YouBike螢幕不夠亮 北市交通局：精進設計

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北7日電）台北市議員張文潔接獲陳情，表示歸還YouBike時會因環境亮度而看不清楚螢幕顯示字樣，「還個車像在視力測驗」。交通局表示，已請廠商監測使用情形並精進設計。

民進黨台北市議員張文潔發布書面質詢表示，有民眾反映，歸還YouBike時，因車機螢幕不夠亮，沒辦法當下確認是否顯示還車成功字樣，但考量已將車輛放入車柱，車輛也的確被鎖上、無法移動，便放心離開，隔天卻收到沒有歸還成功的簡訊。

廣告 廣告

張文潔說，交通局應要求營運廠商檢討現行還車機制，歸還成功再對車輛上鎖，避免造成誤解，同時改善螢幕亮度不足問題，確保民眾在大白天仍能清楚辨識，不要像在考視力測驗。

台北市交通局表示，YouBike系統在車輛歸還時是透過車柱與車機即時連線確認，完成歸還程序就會在車機螢幕上顯示「還車成功」並同步扣款，讓使用者現場即時確認，「YouBike」APP也可查詢。

螢幕亮度部分，交通局說明，營運廠商是依使用情境與硬體特性設計，在兼顧車輛電力供應及日間戶外可讀性下採高對比單色及大字體顯示，已請廠商持續監測實際使用情形並精進設計，以提升各種環境下的辨識度。（編輯：張銘坤）1150207