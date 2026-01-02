議員提宜蘭河觀光再生計畫 環團籲建設遠離濱溪帶

宜蘭河充滿綠意，靠近市區大約2.1公里的公園範圍，有籃球場、步道等設施，是附近許多民眾主要遊憩的景點。公園原由市公所維管，因爆發弊案，經過協商今年起由縣政府重新接管。

宜蘭河淤積問題嚴重，早期建設的親水護岸，目前都埋在泥沙裡。多名縣議員則提案，要求縣政府啟動宜蘭河整體觀光再生計畫，除要解決宜蘭河淤積問題，也希望增設溜冰場、寵物公園等設施。

宜蘭縣國民黨籍議員林岳賢表示，「所以我當初的想法是說，宜蘭河濱公園如果可以有一個寵物友善的公園，讓這些毛小孩，讓牠們有一個足夠的空間，可以盡情地自由奔跑。」

宜蘭縣政府工商旅遊處副處長池騰聯回應，「我們會依循107年計畫，繼續跟中央爭取經費，闢建然後活化宜蘭河濱公園。」

縣政府表示，2018年針對宜蘭河濱公園就有提出再生計畫，內容包含解決淤積、新建設施等，會針對該計畫向中央爭取建設經費，今年會先建設龍舟碼頭等設施。不過，宜蘭河面臨開發壓力，環團和一河分署都希望建設量體不要太大。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘認為，「最重要、最重要的一點，就是你建設一定要遠離濱溪帶。」

第一河川分署長董志剛指出，「如果他把建設做得規模過大的話，第一個對宜蘭河它一些濱溪生態等等，影響都會比較大。」

環團建議，如果要在河濱公園新建設施，應該盡量集中，且遠離濱溪帶，避免影響當地生物棲地；縣政府表示，未來新建設施都會集中在公園範圍內，並盡量避免在濱溪帶做任何設施。