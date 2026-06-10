議員提新竹市立動物園沒落 批高虹安承諾善待動物卻行政怠惰

新竹市立動物園區內的設備及設施破敗不堪未維護，成為被遺忘的角路，市議員楊玲宜批高虹安過去說要善待動物及維護環境都是謊言。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜今天市政總質詢針對市立動物園內動物受傷無人聞問及園內設施設備故障破敗，痛批市府行政怠惰，讓動物園再度成為竹市被遺忘的角落，她說，市長高虹安曾對動保團體承諾會友善對待動物，但如今的動物園不僅設備常故障，就連園內動物的生存環境也越來越糟，竹市府整天花大錢買國際IP，但動物園是最佳城市行銷品牌，市府行政怠惰，讓動物園蕭條沒落回到10年前的破敗場景。市府回應，動物園相關改善及契約都依約執行。

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楊玲宜說，市立動物園經過改造後成功成為城市的觀光行銷場域，如今的動物園卻是被遺忘的城市角落，她說像市府去年底就知道旅服中心及禮品部都已契約到期，但毫無作為，如今雖有廠商承接，但還要點交及整理，需要暑假過後才可能進駐，如今的動物園區呈現蕭條沒落景象，包括設備故障及破損無人管，就連電梯或是場館也隨便擺個故障三角錐虛應了事，就連動物受傷也未被妥善照護，整個動物園已不復過去熱鬧景像。

她說，市府整天花巨資買國際IP辦活動，但動物園就是城市最好的行銷代言場域，市府卻放任不管，除對動物的照護不夠用心，就連環境設備維護也不到位，高虹安過去承諾會善待動物，如今看來是謊言，顯得很諷刺。更痛批竹市如今除棒球場停擺，國際展演中心沒了，就連站前晶品城也沒落，連動物園也被遺忘，就是高虹安市府行政怠惰的結果。

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