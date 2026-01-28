議員提案學童普發姆明小提燈 中市府：現場發送為主、鼓勵民眾台中賞燈

民進黨團總召周永鴻提案，普發姆明小提燈給國小幼兒園，市府說，現場發送為主、鼓勵民眾台中賞燈。（圖：中市府提供）

台中市議會臨時會最後一天，民進黨團總召周永鴻議員提案，要求市府參考高雄，普發元宵小提燈給全市國小、幼兒園及特殊學校學童，議長裁示送市府研究辦理。市府說，感謝各界肯定「姆明小提燈」的設計，往年都以現場發送為主，鼓勵民眾台中賞燈，根據統計，國小以下學童達22萬多人，燈會預算有限，將進一步研議可行性。

台中市議會民進黨團總召周永鴻表示，高雄市政府體貼學童家長，直接透過學校系統元宵小提燈發放給學童，避免家長為了領取提燈而四處奔波、大排長龍。他提案，為落實台中市親子友善政策，建議市府比照辦理，讓台中市的國小、幼兒園及特殊學校學生，都能直接在校領取小提燈，讓孩子們開心過節，也幫家長省去排隊的時間與精力。民進黨議員張芬郁則說，不能普發現金，無法「馬上有錢」，至少「普發小提燈」給幼兒孩童，日前她就在議會提案，要求市長，不要讓父母帶著孩子四處排隊要提燈，台中市如果能做到，一定普天同慶。議長張清照則裁示，送市府研究辦理。

對此，市府觀旅局表示，感謝各界對「姆明小提燈」設計的肯定，往年都以燈會現場發送為主，鼓勵及吸引國、內外遊客台中賞燈。另外，根據統計，台中市國小以下學童達22萬多人，燈會預算有限，將再進一步研議經費可行性。

觀旅局說，2026中台灣燈會比照往年將於燈會期間現場發送小提燈，平日3000盞、假日4000盞，為期16天。另考量「姆明小提燈」月初公布以來普受好評，觀旅局將於1月31日、2月7日、2月14日連三個週六舉辦「拍姆明、送姆明」限時活動，搶先送出千盞小提燈，邀請各地民眾安排行程來到台中，成為全台首波入手姆明小提燈的收藏家。（寇世菁報導）