議員提案學童普發姆明小提燈 中市府：現場發送為主、鼓勵民眾台中賞燈
台中市議會臨時會最後一天，民進黨團總召周永鴻議員提案，要求市府參考高雄，普發元宵小提燈給全市國小、幼兒園及特殊學校學童，議長裁示送市府研究辦理。市府說，感謝各界肯定「姆明小提燈」的設計，往年都以現場發送為主，鼓勵民眾台中賞燈，根據統計，國小以下學童達22萬多人，燈會預算有限，將進一步研議可行性。
台中市議會民進黨團總召周永鴻表示，高雄市政府體貼學童家長，直接透過學校系統元宵小提燈發放給學童，避免家長為了領取提燈而四處奔波、大排長龍。他提案，為落實台中市親子友善政策，建議市府比照辦理，讓台中市的國小、幼兒園及特殊學校學生，都能直接在校領取小提燈，讓孩子們開心過節，也幫家長省去排隊的時間與精力。民進黨議員張芬郁則說，不能普發現金，無法「馬上有錢」，至少「普發小提燈」給幼兒孩童，日前她就在議會提案，要求市長，不要讓父母帶著孩子四處排隊要提燈，台中市如果能做到，一定普天同慶。議長張清照則裁示，送市府研究辦理。
對此，市府觀旅局表示，感謝各界對「姆明小提燈」設計的肯定，往年都以燈會現場發送為主，鼓勵及吸引國、內外遊客台中賞燈。另外，根據統計，台中市國小以下學童達22萬多人，燈會預算有限，將再進一步研議經費可行性。
觀旅局說，2026中台灣燈會比照往年將於燈會期間現場發送小提燈，平日3000盞、假日4000盞，為期16天。另考量「姆明小提燈」月初公布以來普受好評，觀旅局將於1月31日、2月7日、2月14日連三個週六舉辦「拍姆明、送姆明」限時活動，搶先送出千盞小提燈，邀請各地民眾安排行程來到台中，成為全台首波入手姆明小提燈的收藏家。（寇世菁報導）
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 503則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 97則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 32 分鐘前 ・ 26則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 2則留言
頂大役男遭丟包慘死 家屬陪解剖心碎啜泣｜#鏡新聞
25日凌晨發生離譜丟包案！一名替代役男疑似喝酒醉，被多元計程車司機丟包在台64線上，導致他被4輛車輾過當場死亡，而檢警昨天(1/27)早上對遺體進行相驗，死者母親悲痛現身殯儀館，不斷掩面啜泣場面令人鼻酸。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 8則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫
即時中心／林耿郁報導花蓮太魯閣國家公園砂卡礑溪步道，昨（27）天下午傳出墜谷事故，一名60歲葉姓男子不慎跌落溪谷，幸好無生命危險，大隊警消趕到現場，將男子救起送醫；不過砂卡礑步道自前（2024）年0403地震後就封閉至今，提醒民眾切勿靠近鄰近區域。據警方資訊，本次葉男騎機車前往步道區，不慎墜落溪谷，深度約20多公尺。救援人員到場後，先以擔架固定傷者，再以滑輪、勾環將葉男拉上步道，並人力搬運移至道路，轉送就醫。檢查發現葉男額頭、口部出血，牙齒受損，四肢多處擦挫傷，但幸好意識清楚，無立即生命危險。0403強震受損！砂卡礑溪步道至今仍封閉太魯閣國家公園管理處指出，砂卡礑溪步道自0403強震後，至今仍處於封閉狀態，一般民眾禁止進入。葉男因在步道旁有私有土地，才會進入禁區內，沒想到卻發生意外；詳細事故原因，由鑑識單位進一步調查釐清。太魯閣砂卡礑步道，昨天發生民眾墜谷意外。（圖／警方提供）原文出處：快新聞／危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫 更多民視新聞報導中橫台8線嚴重車禍！東華男大生「過彎失控」墜谷 失去意識送醫不治武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」民視影音 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
頂大生遭丟包台64慘死！ 檢警找到路過騎士改列重大刑案
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，疑似惹怒司機，當場被丟包在台64快速道路上，最終遭4車輾過身亡，檢警目前將此案改列為「重大刑案」，同時也找到一名事發前1分鐘路過案發地點的重機騎士。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
馬太鞍洪災19死 鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚｜#鏡新聞
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，檢調日前搜索光復鄉公所等地點，並約談鄉長林清水等人，調查發現林清水陳報的撤離名單幾乎全造假，甚至案發前一晚還去吃羊肉爐，但他在庭上緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，案情迅速升溫，恐怕究責層級將持續升高。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
中配網紅接連遭驅逐 專家：他們是中共派來的「洗腦工兵」
專題組／沈雅雯、賴冠諭 採訪報導去年中配亞亞、小薇等人，才因為武統台灣的言論，遭到移民署廢止依親居留權，不得不離開台灣；一月份又有一名暱稱關關的中配，也因為武統言論，被撤銷在台居留權。為何這些中配網紅還是一再踩紅線，台灣香港協會理事長桑普認為：「台灣方面不要以為這個是亞亞們單獨的行為，沒有人會單獨做這種事情的他們都是在中國裡面培養出的一個工兵。」桑普建議台灣政府能夠徹查亞亞們，後面有沒有一股統戰勢力在操控和指揮，刻意洗腦台灣民眾。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
內湖驚見「逛街柴」！偷溜離家出走逛大賣場 靠1物神助攻找到飼主
日前，北市內湖分局港墘派出員警，於執行巡邏勤務時接獲報案，表示在某大賣場內，發現一隻迷路的柴犬，獨自在通道間徘徊，疑似與飼主走失，考量犬隻安全及賣場營運秩序，賣場人員遂通報警方協助處理。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸
社會中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導桃園一對情侶，因為起口角衝突，竟然在店家門外出手互毆，扭打在地，沒想到女子情緒失控，將店家放在騎樓的廚餘桶、木櫃、旗幟當出氣筒，大腳猛踹、摔壞，最後逃逸，店家要開門做生意時，才發現東西全被砸爛，氣到報警，現在警方要循線逮人。一男一女，邊走邊吵架，兩人吵得不可開交，但沒想到...兩人就在店家門口，你一拳，我一拳，兩人互毆、扭打在地，下一秒....無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）女子轉身爬起，疑似情緒失控，把騎樓上的廚餘桶、木櫃通通砸爛，還大腳猛踹，最後逃逸離去。「踹爛，然後把我的管線扯掉！」真的好無辜！事發在桃園這家豆花店，早上6點半，一對情侶起口角，兩人互毆，還把店家生財工具當出氣筒，豆花店老闆來開門做生意，看到滿地慘況，氣到向警方報案。無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）受害店家說，「早上六點半左右，然後一對男女在門口，口角糾紛，雙方有肢體動作，男的打女的，女的打男的，之後女的就情緒失控，就把我店裡的廚餘桶啊、木櫃啊、旗幟，就拿地上整個摔壞，然後腳踹，然後丟完了，兩個人就走了，我也找不到人，我也不認識對方，兩個不高興砸我東西，我很冤枉啊」。桃園警分局大樹派出所所長馮清豪表示，「店家門口物品遭毀損，經調閱監視器發現是男女爭吵，女子氣憤砸毀物品，店家已向本所報案！本所員警依規定受理後，擴大調閱監視，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向，將積極查緝到案以釐清案情並依法移送偵辦」。店家初估，損失至少2萬，現在警方掌握線索，要全力逮人。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸 更多民視新聞報導剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年
社會中心／綜合報導帶您關心1歲男童「剴剴」被惡保母凌虐致死案件，上午二審宣判結果出爐，上訴駁回，也就是維持一審原判，其中，施虐的保母劉彩萱，一樣被判無期徒刑、她的妹妹劉若琳則是18年有期徒刑。剴剴家屬沒有到場，但剴剴外婆律師轉達外婆心情，表示「這是她一輩子的痛」，讓人非常心疼。十幾名"剴剴戰士"在高院門前手舉牌子、高聲歡呼，劉姓保母姊妹倆虐死1歲男童剴剴，二審宣判結果出爐，維持一審原判，保母劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑，民間團體在外面一得知結果，互相擁抱哭泣。剴剴家屬沒有現身，不過外婆律師到庭聽判，一得知法官維持原判，也卸下心中大石，轉達外婆心聲。犯罪被害人保護協會律師曾宿明表示，主要是外婆的部分，她表示這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠跟贖罪的心情在度日，她希望這案子這樣血淚的教訓能夠喚起社會對兒童的重視保護以及制度面的重新檢討。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）回顧這起案件，檢方查出，2023年9月開始，劉彩萱對剴剴長達115天凌虐，包含餵食廚餘、身體對折塞入水桶、牙齒被打斷、全身多處骨折等等，非常駭人，導致剴剴身上多達42處傷口，最後傷重不治；妹妹劉若琳則是知情不阻止，保母姊妹的惡劣行徑，引發社會公憤。這次宣判除了民間團體來聽判，藝人郁方也親自到場，哽咽謝謝法官。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）原先預計到場的101董座賈永婕因為開會臨時喊卡。至於之後會不會再上訴，就等後續結果，對於家屬以及關注本案的人來說，只希望能夠透過法律嚴懲保母姊妹，讓她們為此付出代價。原文出處：剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年 更多民視新聞報導剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
替代役男踹椅背與司機爆口角被丟包台64高架 遭4車輾斃駕駛刑責曝光
新北市台64線快速道路西向27.5公里附近，昨天（25日）凌晨發生1起驚悚的死亡車禍，25歲的替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，因多次踹車門及椅背遭駕駛林男制止引發口角，被請下車丟包，倒臥在快速道路上，相繼遭4台汽車輾過，當場爆頭慘死，相關駕駛到案說明，後續將依「過失致死罪嫌」，將包含林男等5名駕駛移送新北地檢署偵辦三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言