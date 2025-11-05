議員提案爭取輝達落腳林口 整合新北觀光資源拚百億產值

新北市議員劉美芳於質詢時向市長侯友宜提案，爭取輝達落腳林口，並呼籲整合觀光資源拚百億產值。

國民黨新北市議會黨團今（5）日在議會進行聯合質詢，劉美芳首先聚焦重大時事議題，指出輝達執行長黃仁勳多次公開表示「台灣是AI產業的心臟」，並提到台北市科技園區腹地有限、交通壅塞，而新北市不僅擁有更大的可開發空間，也具備完整的產業鏈，她說：「這正是新北的機會，請問侯市長，新北準備好了嗎？」

侯友宜表示，新北市是全台AI關鍵產業鏈最重要的重鎮，目前已有286家相關企業，為全台之冠。他強調，若輝達總部能落腳新北，將為整體產業鏈帶來加乘效應，「我們全力爭取，也尊重輝達的選擇。」

劉美芳表示，侯市長曾提到在林口A9全力爭取輝達進駐，並建議市府應提出具體誘因以加強競爭力。她提出三大建議，第一，提供5至7年的營所稅減免或投資抵減，吸引外商願意進駐新北；第二，針對AI產業園區與伺服器廠房給予5%至10%的容積獎勵，並透過都市計畫變更提升開發彈性；第三，改善交通瓶頸與基礎建設，針對北部幾個科技園區面臨嚴重塞車問題，如內湖、土城等地，新北應超前部署，規劃外環道路及高架聯通系統，打造交通順暢、條件完善的AI基地。

劉美芳強調，新北市應該「先卡位、先布局」，主動提出AI產業聚落先導計畫，鎖定林口、新店、土城三大軸帶，發揮腹地與彈性優勢，爭取輝達伺服器製造、冷卻系統及供應鏈廠商進駐，「讓AI產業鏈從新北開始扎根」。她也進一步詢問市長，新北市是否願意成立跨局處專案小組，整合稅務誘因、土地規劃與招商策略，全力爭取輝達與AI產業鏈進駐新北？

侯友宜回應，新北市一向秉持開放與積極態度，歡迎更多國際企業落腳新北，也將提供更優惠方案與專案輔導，包括容積獎勵、稅務減免及交通改善等措施。目前已有多個地區積極招商，市府會持續向有意願進駐的國際企業說明新北的優勢與政策誘因，共同打造新北成為AI產業新高地。

此外，針對如何帶動地方消費及觀光發展，劉美芳表示，中央普發現金正是新北市推動經濟消費的最佳時機，再加上年底新北歡樂耶誕城即將登場，是市府整合百貨、商圈、市集與旅宿業者推出「新北好買節」的黃金時刻，建議市府可以推出全市優惠活動，讓市民「領到錢就直接花在新北」，吃美食、買禮物、住旅宿，一次帶動地方商機。

不過，劉美芳也語帶感慨地說：「說到觀光，我真的要為新北抱不平，外國旅客來新北，結果去哪裡？十分、九份，『10分加9分變成19分』，我親眼看到國泰航空的機上雜誌介紹新北也只寫到十分，難道我們新北只能徘徊在10分跟19分嗎？」

劉美芳表示，新北擁有豐富多元的觀光資源，包括鶯歌陶瓷博物館、八里、十三行博物館、平溪天燈、三峽老街與府中商圈等，若能整合規劃成「新北一日遊」「兩日遊」行程，並結合節慶活動與優惠券機制，不僅能吸引旅客停留，更能促進地方消費，「不能讓新北只停留在10分、19分，我們要讓新北觀光拿到100分！」呼籲市府提出具體的行銷與整合策略，打造更具吸引力的城市品牌。

建立屬於新北的「人本通學步道推動指引」或「標準設計手冊」，提供各區在改善工程時遵循統一標準，同時應導入資訊化及AI技術，建置「學童通學路安全評估系統」，定期進行檢測，讓學校、家長與里長能即時掌握安全狀況，不要等到事故發生才來補破網。

