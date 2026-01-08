議員揭新設庇護島不少瑕疵 北市府開罰廠商要求改正

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市議員發現市府新設庇護島有未設反光標誌、高度不足等施工不良瑕疵，認為是隱形交通環境陷阱；北市交工處今天表示，已要求廠商儘速改正，並將依合約開罰。

民進黨台北市議員陳怡君以新聞資料表示，北市府才提及要打造安全、友善、永續的幸福台北，不過，她接獲陳情，北市府新設庇護島竟成交通環境的隱形陷阱，民眾質疑此庇護島無功能。

陳怡君說，經前往現場發現在承德路、錦西街口的庇護島有多處施工不良狀況，且民眾早在去年底就發現此庇護島的施工工程僅做一半。

她表示，此庇護島僅漆黃色油漆就未施工且未設反光標誌，高度明顯不足，根本沒有保護路人功能，曾有車輛疑因標示不清，不慎開上庇護島。

陳怡君表示，此庇護島工程草率，如黑黃線警示線隨手一撥就剝落，且反光立桿螺絲未鎖妥容易晃動，要求市府相關單位應檢討改善。

台北市交通管制工程處回應，施作承德路二段、錦西街口庇護島的廠商涉有施工不符規定，及在施工未完成前就撤除交維設施，已要求廠商儘速改正並將依合約開罰。

北市交工處表示，此處庇護島配合瀝青路面鋪築後，實際高度約6公分與設計高度不符，已要求廠商儘速改善；至於標線脫落及螺栓鬆動也要求立即處理。

交工處表示，設置庇護島是要同時兼顧行人等候與通行需求，並考量行車動線、道路配置、行人安全，此處庇護島是參考外界建議採用國外設計，高度為10公分，並在現場設反光導標、遵行標誌及危險標記，提升行人與駕駛對行人庇護島的辨識度，降低行車衝突風險。（編輯：陳仁華）1150108