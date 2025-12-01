議員揭聘用徐春鶯疑雲 蔣萬安：交民政局調查追究

（中央社記者黃麗芸、楊淑閔台北1日電）民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉「反滲透法」遭羈押。台北市議員簡舒培今天質疑，北市府為何曾聘徐為新住民委員會委員；台北市長蔣萬安說，是社團推薦，請民政局調查。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，民進黨市議員簡舒培質詢表示，徐春鶯涉犯銀行法、行使業務上登載不實文書、詐欺取財，且受滲透來源指示、資助時為直轄市長候選人（黃珊珊）及總統候選人（柯文哲）站台造勢等。

簡舒培提到，徐春鶯出生於中國上海世家，高中畢業後就在中國企業擔任幹部，1993年嫁來台灣，後來擔任國民黨新住民工作委員會委員，2023年6月間還曾出席中國民革上海市委員會座談。

話鋒一轉，簡舒培說，徐春鶯於2023年6月6日被台北市政府聘任為台北市新住民委員會委員，質疑蔣萬安是否忘記此事，並追問當時是誰向蔣萬安推薦聘用徐春鶯。

蔣萬安起初答詢表示，徐春鶯應為前任北市府時期聘任，隨後才說自己任內她是以社團代表加入新住民委員會，自己不會記得每個社團代表的姓名；新住民委員會委員聘任是由小組審核各方推薦，最後送府級再做確認。

台北市民政局長陳永德說，自己聽過徐春鶯的名字但不認識本人，新住民委員專案辦公室會彙整所有委員推薦名單，在前台北市長柯文哲任內時期是市長指派，現在則為市長確認，徐春鶯後來是以社團法人代表身分獲聘任。

簡舒培認為，徐春鶯涉入反滲透法、事關重大，究竟是誰推薦她擔任委員，推薦人是否也可能受中國資助推薦給蔣萬安，北市府被滲透了都不知道，且柯文哲並未聘用徐春鶯擔任新住民委員會委員。

她提到，徐春鶯一取得委員身分後，當月底就去參與民革上海市委會座談，同年8月蔣萬安就參加任內首次上海雙城論壇，時間巧妙、敏感，究竟是何人推薦。

陳永德說，徐春鶯當時是有陸配團體所推薦代表席次，北市府得知她出席民革上海市委員會座談後，北市府因有疑慮予以告知後便退出。

蔣萬安表示，2023年底就停聘徐春鶯並告誡，由於現在司法調查已介入，會請民政局即刻依相關規定進行追究、調查；同時，也請曾涉共諜疑雲的民進黨不要雙標。

簡舒培最後提醒，請蔣萬安針對徐春鶯好好調查，究竟是誰推薦任用，蔣萬安在不知情況下任用，應好好調查並審慎盤點，並要求1週內說明調查情形。（編輯：張銘坤）1141201