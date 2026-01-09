議員揭計程車大型活動亂喊價 北市：蒐證後可申訴

（中央社記者劉建邦台北9日電）議員稱參加大型活動的民眾常遇計程車亂喊價等爭議，因舉證難，多數自認倒楣，恐影響城市形象。北市公運處今天表示，乘客先蒐證再申訴，獲報後會通知駕駛說明，違規就開罰。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞以質詢資料表示，參加跨年晚會、演唱會等大型活動的民眾常反映，計程車在特定時段及地點有坐地起價、拒載短程乘客等爭議，影響市民與旅客對台北市交通秩序及城市形象觀感。

他說，多數網友提及在台北參加大型活動或從夜店離場返家時，部分計程車會主動喊價甚至開出高於表定費率金額，認為部分小黃司機是實質變相定價。

陳宥丞表示，法規明定計程車應跳表計費，禁止加價或拒載，但實務上，違規常發生在短時間、高密度人潮的熱點，因舉證困難、檢舉不易，無法有效遏止此狀況。

他說，基於保障乘客權益、維護台北市城市形象，市府應對跨年、大型活動及信義區熱點規劃專案稽查等措施，研議增加稽查員等配置，減少部分計程車亂喊價拒載等問題。

台北市公共運輸處以文字回應，計程車如拒載及亂喊價可依違反道路交通管理處罰條例，處駕駛新台幣600元以上、3000元以下罰鍰。計程車應按規定收費，違者可依公路法處9000元至9萬元罰鍰。

公運處表示，民眾遇到未按表收費或超收車資的計程車，可先記下車號，發生時間及地點等具體違規事證，並拍照或錄影，後續撥市民熱線1999申訴。

公運處官員說，查緝計程車坐地起價等違規狀況，實務確實有難度，因發生時程較短且都在高密度人潮聚集地，只能先由乘客自行蒐證或索取乘車證明等作法，後續掌握申訴資料，會通知計程車駕駛說明，如有違規就開罰。（編輯：龍柏安）1150109