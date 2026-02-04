議員搶掛王世堅海報 最強催票機卻拒戰？王世堅自揭「不敢輸」內幕：竟與 228 家族背景有關
殺進藍營票倉！王世堅魅力大到「眷村小朋友也追車跑」
2026 首都爭霸戰開跑，民進黨誰能與現任市長蔣萬安一戰？政治評論員黃暐瀚今（4）日指出，雖然人氣王王世堅一再強調「沒有意願」也「不可能被徵召」，但台北市已悄悄吹起「堅系旋風」。目前北市六個選區中，已有五區議員參選人掛出與王世堅的聯名海報，王世堅雖自謙不是母雞，卻儼然成為全北市綠營候選人的「最強催票機」。
王世堅拒戰：228 受難家屬身分「不敢輸蔣萬安」
王世堅在《暐瀚撞新聞》專訪中首度披露內心掙扎。他直言，身為 228 受難家屬，父親與外祖父曾遭蔣家迫害，這份歷史包袱讓他對戰蔣萬安時有著沉重壓力，「如果在民主化後的今天，我用選票輸給了蔣萬安，我覺得我對不起這些受難家屬。」
此外，王世堅也自認問政風格激進，對比台北市偏好中道、溫和的選民結構，自己在首長選舉上「還是會差蔣萬安一截」。他不僅多次推辭，更公開推薦行政院副院長鄭麗君、院長卓榮泰等強棒，並研判「鄭麗君被勸服參選的機率不低」。
眷村小朋友也追車！呂瀅瀅爆：王世堅魅力跨越藍綠
儘管王世堅個人意願極低，但基層熱度卻持續破表。松山信義區議員擬參選人呂瀅瀅透露，她借用王世堅的宣傳車在街頭拜票，車內播放王世堅親自錄製的「一馬當堅」宣傳語，結果效果驚人。
「連開到眷村區，都有國小一二年級的小朋友追著車子跑兩個街角！」呂瀅瀅指出，王世堅的魅力已是跨世代、跨政黨，甚至有藍營里長私下透露兒子要投王世堅。這種「跨界人氣」讓綠營小雞紛紛倒戈靠攏，希望能由王世堅出馬領軍。
「堅系」勢力集結 台北六區海報海現蹤
黃暐瀚進一步觀察，台北市各選區議員擬參選人已出現大規模「集結」現象，紛紛搶掛與王世堅的聯名海報：
松山信義： 呂瀅瀅
中山大同： 賴俊翰
大安文山： 陳聖文
內湖南港： 何孟樺
士林北投： 林世宗
中正萬華： 劉耀仁、洪婉臻（維持良好關係）
黃暐瀚形容，雖然王世堅嘴上說「不當母雞」，但目前除了中正萬華外，全北市已遍布聯名海報，王世堅實質上已成為民進黨在台北市議員們的催票機。
綠營小雞期待王世堅眾望所歸 王世堅屬意鄭麗君出馬
目前民進黨台北市布局仍處於迷霧中。雖然小雞們殷殷期盼王世堅能「眾望所歸」，但王世堅依舊屬意由學養俱佳的鄭麗君出馬。
