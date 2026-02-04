議員搶掛王世堅海報 最強催票機卻拒戰？王世堅自揭「不敢輸」內幕：竟與 228 家族背景有關

2026 首都爭霸戰開跑，民進黨誰能與現任市長蔣萬安一戰？政治評論員黃暐瀚今（4）日指出，雖然人氣王王世堅一再強調「沒有意願」也「不可能被徵召」，但台北市已悄悄吹起「堅系旋風」。目前北市六個選區中，已有五區議員參選人掛出與王世堅的聯名海報，王世堅雖自謙不是母雞，卻儼然成為全北市綠營候選人的「最強催票機」。

立委王世堅帶台北市議員擬參選人呂瀅瀅與台北市議員擬參選人賴俊翰上黃暐瀚節目。

王世堅拒戰：228 受難家屬身分「不敢輸蔣萬安」

王世堅在《暐瀚撞新聞》專訪中首度披露內心掙扎。他直言，身為 228 受難家屬，父親與外祖父曾遭蔣家迫害，這份歷史包袱讓他對戰蔣萬安時有著沉重壓力，「如果在民主化後的今天，我用選票輸給了蔣萬安，我覺得我對不起這些受難家屬。」

廣告 廣告

此外，王世堅也自認問政風格激進，對比台北市偏好中道、溫和的選民結構，自己在首長選舉上「還是會差蔣萬安一截」。他不僅多次推辭，更公開推薦行政院副院長鄭麗君、院長卓榮泰等強棒，並研判「鄭麗君被勸服參選的機率不低」。

眷村小朋友也追車！呂瀅瀅爆：王世堅魅力跨越藍綠

儘管王世堅個人意願極低，但基層熱度卻持續破表。松山信義區議員擬參選人呂瀅瀅透露，她借用王世堅的宣傳車在街頭拜票，車內播放王世堅親自錄製的「一馬當堅」宣傳語，結果效果驚人。

「連開到眷村區，都有國小一二年級的小朋友追著車子跑兩個街角！」呂瀅瀅指出，王世堅的魅力已是跨世代、跨政黨，甚至有藍營里長私下透露兒子要投王世堅。這種「跨界人氣」讓綠營小雞紛紛倒戈靠攏，希望能由王世堅出馬領軍。

「堅系」勢力集結 台北六區海報海現蹤

黃暐瀚進一步觀察，台北市各選區議員擬參選人已出現大規模「集結」現象，紛紛搶掛與王世堅的聯名海報：

松山信義： 呂瀅瀅

中山大同： 賴俊翰

大安文山： 陳聖文

內湖南港： 何孟樺

士林北投： 林世宗

中正萬華： 劉耀仁、洪婉臻（維持良好關係）

黃暐瀚形容，雖然王世堅嘴上說「不當母雞」，但目前除了中正萬華外，全北市已遍布聯名海報，王世堅實質上已成為民進黨在台北市議員們的催票機。

綠營小雞期待王世堅眾望所歸 王世堅屬意鄭麗君出馬

目前民進黨台北市布局仍處於迷霧中。雖然小雞們殷殷期盼王世堅能「眾望所歸」，但王世堅依舊屬意由學養俱佳的鄭麗君出馬。