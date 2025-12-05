議員支持新聞局強化查察、宣導與產業扶植 打造更健全的媒體環境

黃馨慧等多位議員力挺新聞局，強調任何預算刪減都可能削弱市府執行力。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市議會五日進行三讀議案第二讀會，議員提及市府宣傳、平面媒體管理與流行音樂產業輔導等多項業務，議員賴義鍠、黃佳恬及黃馨慧分別就民調表現、媒體違規管理及新聞局預算提出意見，除肯定市府團隊的施政成果，更期盼市府持續加強相關政策推動，為市民提供更優質的資訊環境。

議員賴義鍠指出，市府穩健治理受市民肯定，市議會做市府後盾，支持市府好的政策，他也強烈反對議會刪減新聞局查察違規廣告預算，強調新聞局在新聞宣導與媒體管理上肩負重責，不應因預算刪減而影響查察效率。議員黃馨慧呼籲中央與市府必須加強防詐騙、反黃牛等法規宣導，協助市民辨識風險、避免受害。因此，相關法規宣導經費十六萬元應予以保留並強化執行。議員劉士州也強調，違規查察是維護媒體環境的重要機制，任何刪減都可能削弱市府執行力。

廣告 廣告

新聞局長欒治誼表示，不妥廣告內容違規態樣已大幅改變，因此查察及宣導的重點也需隨時調整。近年演唱會黃牛票問題日益嚴重，新聞局未來將加強此類違規的宣導與查處，並需專業律師協助研析法規，因此相關經費相當必要，希望議會能持續支持，以維護消費者權益並維持市場秩序。欒局長進一步回應，一旦相關預算大幅刪減，將不利於市府持續落實查察工作，也可能影響原本應履行的法定職責，未來新聞局將強化如「黃牛票防制宣導」等新興議題，並尋求具公法專業之律師協助法規研析，使查察與宣導更為精準到位。

針對外界質疑市府宣傳集中於市長個人，黃佳恬指出，「石虎家族」成為台中市吉祥物後，即被廣泛運用於市政宣導深受市民及外縣市民眾喜愛，並肯定新聞局在推廣文化IP上的用心。欒局長表示，石虎家族在市府宣傳中占比高達百分之二十三，不僅協助推動親子活動，也擔任反詐騙、防毒等公益議題宣導大使，是市府推動政策的重要橋梁。新聞局未來將持續透過吉祥物代言、跨縣市交流與創意行銷，讓台中市政更貼近市民生活。