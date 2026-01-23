議員敲碗教師行政獎金加碼1000元 台中市教育局長回應了

台中市議會教育文化委員會盼教育局加碼行政教師獎勵。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕去年底教育部宣布調高教師行政獎金，包括高雄、台北及桃園均已宣布加碼，台中市卻沒有動靜，台中市教育產業工會昨喊話尋找台中市長盧秀燕跟進，改善教育界「行政大逃亡」；多名議員也提案幫教師敲碗加碼1000元行政獎金，台中市教育局長蔣偉民今指出，若加碼1000元需增8000餘萬，他承認加發獎金會有激勵作用，但盼「研議辦理」。

台中市教育產業工會理事長林碩杰說，這幾年學校行政業務日益繁重，從校長到兼任組長、主任的老師，都面臨龐大壓力，教育界出現「行政大逃亡」，許多人不願接行政，去年台北市長蔣萬安宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，盧秀燕馬上跟進，如今六都中已有三都加碼鼓勵行政教師，喊話「尋找盧秀燕」台中加碼，市府昨對此表示，「沒有回應」。

市議員陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜及陳俞融連署提案行政老師每個月加發1000元行政獎勵金，今在議會教育文化委員會中審議，委員會召集人、議員李中指出，包括台北市、桃園等縣市都已經加碼發獎金，台中沒有理由不給；但蔣偉民說，若比照桃園市加發1000元行政獎勵，約需8230餘萬元，他建議「研議辦理」。

議員王立任請他說明台中市行政大逃亡的情況，蔣偉民稱，相較其他縣市，台中的行政大逃亡「堪稱穩定」，國中小學近來報名數均破百人，比外縣市好，有服務熱誠的人還是很多；他還分析行政大逃亡很大因素要看校長治理能力，「治理好就不會大逃亡」。

王立任說，教育大逃亡逃的是組長跟主任，難道行政大逃亡穩定就不必發行政獎勵嗎？蔣偉民趕緊說，兩者沒有關連，他也承認加發獎金會有激勵作用，但還是盼「研議辦理」。

包括李中及議員江肇國強調，加碼獎勵老師是台中可以做得到的事，促教育局好好跟市長溝通。李中最後裁示，此案研議辦理，但也對教育局預告，屆時在議會業務質詢時一定有很多議員有意見。

