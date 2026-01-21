議員新春揮毫 江啟臣同樂獲贈馬上封侯春聯





一馬當先、馬到成功!台中市議員張瀞分服務處21日上午舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請多位書法老師免費幫民眾寫春聯，吸引很多鄉親熱情參與，立法院副院長江啟臣也來發送「馬上幸福」春聯，氣氛熱鬧。

這場新春揮毫贈春聯活動，邀請台中市葫蘆墩書畫促進協會創會長林俞君及多位書法老師免費幫民眾寫春聯。「馬到成功」、「龍馬精神」、「萬馬奔騰」、「一馬當先」等馬年吉祥話，加上「招財進寶」、「迎春納福」、「恭喜發財」、「吉祥如意」等賀語都深受民眾喜愛。書法老師們來者不拒，根據民眾們的喜好用心揮毫。立法院副院長江啟臣也來發送「馬上幸福」春聯，書法老師回贈「馬上封侯」春聯，給予祝福。

市議員張瀞分數十年來大力提倡中華文化，從擔任豐原市長期間就開始推廣書法，在葫蘆墩書畫促進協會創會長林俞君等書法老師的協助下，不分年齡、職業，累積眾多學員。張瀞分強調，寫春聯迎接農曆新年是很快樂的活動，不僅傳承傳統文化，也添加新創意，祝福大家新年快樂、健康順心、馬年行大運。

