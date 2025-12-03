議員施志昌爭取西濱橋下活化 龜殼里籃球場明年中完工





台中市西濱快速道路橋下空間長期以來使用效益低落，不僅土地資源閒置，更因管理不善而淪為髒亂與治安死角。深耕海線的大台中市議員施志昌持續關注此問題，日前在議會強烈質詢，要求市府針對西濱與國道橋下空間提出完整、積極的利用規劃，將其轉化為兼具公共服務與休閒遊憩功能的優質場域。

施志昌議員三日親自邀集了交通部公路局中區養護工程分局臺中工務段、臺中市政府運動局、臺中市大安區公所及大安區龜殼里辦公處等單位，一同前往大安區龜殼里西濱快速道路橋下空間進行會勘，力促將此處閒置空間規劃為居民期盼已久的遮雨籃球場。

施志昌議員指出，海線地區幅員廣大，但適合全年齡層使用的優質運動設施相對稀缺。西濱橋下空間具有天然遮陽避雨的優勢，非常適合設置不受天候影響的運動場地。他強調，活化橋下空間不僅能提升土地利用效率，更是對在地居民公共利益的重大回饋，是真正讓資源回歸民眾的具體行動。

龜殼里洪正義里長指出，里內西濱橋下空間長期遭人占用，違規停車或堆置雜物，已成為社區髒亂點及治安死角。里辦公處長期向有關單位爭取環境改善與有效利用，加上里內青少年活動空間有限，居民多年來一直期盼能有一處遮風避雨、能全年使用的運動設施。洪正義認為，西濱橋下地點適中、鄰近社區，是建置公共運動場域的理想位置，對此次工程充滿期待。

施志昌議員進一步表示，一個完善的運動設施，不僅能讓年輕人有地方鬥牛、揮灑汗水，更是社區居民情感交流、親子同樂的重要場所。他期盼透過公部門的跨機關合作，將這些被忽視的灰色空間，透過建設轉化為提供鄉親活動與交流的空間。

針對地方期待，臺中市政府運動局林坤政科長表示，此次籃球場建置經費約400萬元，工程內容將包含地坪整建、球架設置、標線繪製及周邊環境改善。目前已請大安區公所向交通部公路局積極申請使用許可，並已進入工程設計及招標相關作業。預計籃球場設施可望於明年中順利完工啟用，屆時將有效活化橋下閒置空間，徹底改善當地違規佔用亂象，並為龜殼里與鄰近地區居民提供一處嶄新、優質的運動休憩環境。

