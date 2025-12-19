議員曝光雙城論壇行程 蔣萬安：仍在確認

台北市長蔣萬安。(劉祐龍攝影)

台北上海雙城論壇將於27、28日在中國上海舉行，國民黨台北市議員曾獻瑩日前率先在媒體群組公布台北市政府訪團行程，指出將由台北市長蔣萬安率團出訪，並規劃多項市政與文化參訪，引發外界關注。



對此，蔣萬安今(19)日僅低調回應，相關行程細節仍在最後確認中。





根據曾獻瑩公布內容，北市府訪團預計27日中午12時抵達上海，首日行程以市政參訪為主，包含梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院、徐匯濱江區及南京路步行街。





28日上午將舉行雙城論壇主論壇及分論壇，下午則安排走訪歷史文化街區張園、上海動物園，並於與台商座談餐會後返台，整體行程約32小時，預計當日晚間9時45分抵達松山機場。

蔣萬安上午視察南港機廠社會住宅時，遭媒體追問雙城論壇行程是否已定案。他表示，目前仍在進行最後確認，一旦行程確定，市府一定會對外說明，並希望此次市政交流與參訪行程能夠順利進行，也有所收穫。



對於外界關切是否安排與中國大陸國台辦主任宋濤會面，蔣萬安則未正面回應。