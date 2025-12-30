議員曝國軍後備幹部群組「狂讚解放軍、唱衰台灣」 網友見對話紀錄氣炸：應查辦

林秉宥29日晚間在臉書發文貼出對話紀錄截圖，畫面中不少國軍後備幹部私下在群組唱衰台灣。翻攝自林秉宥臉書



中國昨日（12/29）突然宣布對台展開軍事演習，國防部高度戒備，不過就在台海情勢升溫之際，民進黨新北市議員林秉宥昨日晚間在臉書發文貼出3張LINE聊天室截圖，其中竟有國軍後備幹部私底下在群組唱衰台灣，曝光後立刻引爆眾怒，網友紛紛直呼「應該查辦」。

林秉宥昨日晚間在臉書貼出3張LINE聊天室截圖，畫面顯示群組名稱為「內湖後備輔導中心」，仔細一看對話紀錄，發現群組內有成員分享讚揚中國戰機「殲-36搭載激光武器系統」的短片，為中國軍力助威，還有人嘲諷總統賴清德公布的1.25兆軍事採購特別預算，用AI製造1.25兆台幣換成美金的樣子，大酸「聖誕老萊爾送禮物來了」。

林秉宥對此無奈表示，有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，「看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論……看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是『習盤子』的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立……嗯，不批評？」

對話紀錄曝光後立刻惹怒大批網友，紛紛怒嗆「付這些人薪水幹啥？」「應該查辦！」「這就是黃埔軍人？」「這些就是吃裡扒外的垃圾」，還有人分享自身經歷，表示「後備軍人輔導中心，每次去都是開會時簡報寫保家衛國，草草結束開酒配飯，邊吃邊講上次去中國又玩了幾個妹子，一邊幹譙民進黨，裡面十之八九都是為了躲教召跟做生意才去」、「退休軍公教的Line群組也是這樣可怕，很多年前就是如此」。

