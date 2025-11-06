議員曝豬瘟專案報告僅懲處2基層人員？中市府：不可能

台中市議會7日將進行非洲豬溫專案報告，民進黨市議員收到專案報告資料後怒斥，整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟只有兩位基層員工。（軍方提供）

台中市議會7日將進行非洲豬溫專案報告，民進黨市議員收到專案報告資料後怒斥，整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟只有兩位基層員工，高官卻安全下庄。副市長黃國榮澄清說，後續懲處還在調查中，不可能只有懲處基層人員。

周永鴻指出，盧市府的非洲豬瘟專案報告，沒有環保局3次「廚餘蒸煮」稽查紀錄，也沒有農業局動保處的訪視資料，痛斥這份向議會、向市民負責的調查報告卻不提供關鍵資料，是怕真相揭露在大家眼前嗎？

江肇國指出，根據市府送來的報告，整起豬瘟防疫風暴裡，唯一被懲處的竟然只有兩位基層員工，1位是假日去清消的約雇人員，另1位是沒有確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員。換句話說，這半個月以來，市府在疫情中的離譜行徑，通通都是基層的錯，市府高官沒人有錯，不需道歉，不需究責，全數安全下庄。

廣告 廣告

陳雅惠今在議會要求副市長黃國榮說明，黃國榮澄清說，後續懲處還在調查中，不可能只有懲處基層人員，現在針對相關事情先釐清，祕書長黃崇典已組成調案小組，是要有依據，不是說市長、局長要懲處哪個人就可以，要經過該機關考績會決議，才送給局長批示，還要送府層考績會的。

【看原文連結】