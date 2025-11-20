議員會勘 西定國小規劃接送區

基隆市西定國小校門前道路因電線桿林立且交通動線複雜，一直無法規劃家長接送區。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市西定國小校門前道路電線桿林立，再加上垃圾車清運點、公車停靠站點等諸多因素一直無法規劃家長接送區，市議員宋瑋莉、施偉政、郭美秀與基隆市政府工務處、交通處以及台電、環保局等相關單位現場會勘後，將先就電線桿部分進行縮減、遷移工程，再研議接送區及垃圾車、公車停靠位置等規劃。

西定國小校門口前道路上短短一百公尺就有超過二十根電線桿，不僅影響視線也讓校門口腹地不足無法規劃家長接送區，由於該處上、下學尖峰時段車流量相當大，家長都相當擔心學童的安全問題；經協調台電同意就當地電線桿數量進行縮減，並將在十一月二十七日晚至二十八日凌晨施工遷移至人行道，騰空道路空間。

校方建議可以劃設限時停車格位在早上七點到八點間供接送車輛停放，不過該處在早上還有垃圾車清運點，鄰近處另有公車候車亭與停靠站點，交通動線十分複雜；工務處表示，待台電電線桿遷移工程完成後，將就車道配置、限時停車格劃設以及垃圾車、公車停靠位置等邀集相關單位共同研議，徹底改善當地交通狀況。