議員服務處變刑堂！郭再添涉「押人拘禁毆打」11名同夥全遭判刑

記者洪正達／高雄報導

目前除郭再添因通緝要另行宣判外，其餘共犯均依涉犯妨害自由罪處1年2個月到1年9個月不等的徒刑。（圖／翻攝畫面）

國民黨前屏東縣議員郭再添被控於2023年間受請託「處理」詐團黑吃黑案件，並將林姓被害人強押到服務處拘禁、毆打、案經橋頭地院審理後，除郭因案通緝要另行宣判外，其餘11名共犯均依涉犯妨害自由，分處1年2個月到1年9個月不等徒刑，目前已向高雄高分院上訴。

據了解，2023年間黃姓男子透過林男加入詐團擔任車手後，疑私吞200多萬元贓款後於同年10月6日遭到林男等人毆打，隨後名下車輛被強迫過戶給林，黃男於是向郭再添求助；郭於是找來綽號「小新」的男子組隊，在同年10月10日凌晨，前往三民區將林男押往郭在屏東的服務處。

林男被押到服務處不久曾嘗試逃脫，還是被蔡男等人追上並帶回服務處毆打、拘禁，再押往郭妻在屏東經營的民宿，隨後轉往高雄旗山某處工寮內，林男趁隙聯繫女友求助，後續在警方的幫助下脫困，並將涉案人員一一逮捕。

案經橋頭地院審理後，除郭再添因另案被通緝尚未判決外，當時涉案的蔡男等11人均依妨害自由罪判處1年2個月到1年9個月不等徒刑，可上訴。

