議員李明賢：北市工務人力嚴重不足 都更審查陷入惡性循環

【記者蔡宜儒/臺北報導】台北市議員李明賢在市政總質詢中嚴正指出，台北市政府正面臨前所未有的人力荒，尤其工務局、建管處等工務單位缺額超過 60 人，已嚴重影響都市更新審查效率。他批評，台北市正進入「大都更、大塞車」的時代，案件量能比前市府任內增加 2.4 倍，但人力卻跟不上，導致審查進度停滯，形成惡性循環。

圖說：台北市議員李明賢市政總質詢。

李明賢表示，營造市場薪資優渥，專業技師、建築師等具執照人才更容易被民間高薪吸走，公務單位缺乏誘因，留才困難。他舉例，有科室原有 6 名幹部，卻有一半離職，僅剩科長、技工、正工及股長，每人必須分別負責一個行政區，工作量龐大且壓力沉重。他質疑：「明年若補足人力，是否就能解決問題？若外在誘因仍高，人才流失不會再度發生嗎？」

他進一步指出，台北市公務員薪資普遍低於中央部會，加上台北市人均消費支出高達 3 萬 5 千元，全國最高，生活壓力沉重，導致人才更難留任。地方政府在薪資結構上若不改善，將持續陷入「招不到人、留不住人」的惡性循環。

李明賢也強調，蔣萬安市府任內都更案件量比柯文哲時期增加兩倍，雖然審查流程有所加速，但案件堆積如山，專業審核工作無法委外，只能依靠有限人力。他指出，自己曾遇過一個案件因人員流動，承辦人員三度更換，導致必須重新閱卷、重新了解案情，審查效率大幅降低，浪費行政資源。

對此，工務局長黃一平回應，明年將調高一線科長職缺待遇，今年也已啟動留任獎金，希望逐步改善人力不足的問題。市長蔣萬安則表示，市府正研擬以業務績效獎勵金鼓勵人才留任，並吸引更多專業人員加入，這是市府正在思考的方向。

人事處長王崇斌補充，明年七、八職等主管將調高一職等，以七職等主管為例，調整後薪資可增加 4,840 元；八職等主管則可增加 3,340 元。此舉讓北市主管職等與中央三級機關齊平，期望能縮小薪資落差，提升留才誘因。

此外，更新處處長詹育齊也說明，今年 2 月已導入數位審議平台，10 月更推出光學辨識系統，減少同仁工作量，加速審查進行，盼能透過科技工具提升效率。

李明賢最後強調，台北市正處於都市更新關鍵時刻，若人力不足問題不解決，將影響市民居住環境改善及城市發展。他呼籲市府應正視工務人力荒，提出更具吸引力的薪資與福利方案，並建立長期留才機制，才能真正解決「大都更、大塞車」的困境。