議員林燕祝關切烏山頭水庫水質 要求速拆光電板還水於民





台南市議員林燕祝19日總質詢時，拿出星曄綠能公司從109年起烏山頭水庫水質基準值檢測數據，質問為何水源保護區會有等同清潔劑，0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？賴清德總統說，這是謠言，烏山頭水庫的水可以安心飲用。真的嗎？依環衛專業，用20滴清潔劑加到600cc的水，就完美複製0.03mg/l陰離子界面活性劑，她手下留情，今天只用3滴清潔劑，結果黃偉哲市長和環保局等四位官員，沒人敢喝。她要求速拆烏山頭水庫光電板，還水於民。

林燕祝指出，一張清洗烏山頭水庫光電板照片，點燃台南人的怒火，鄉親不解民進黨執政為何罔顧民意，強行在烏山頭水庫設置光電板，市議會國民黨團在108年12月3日，還特別召開記者會堅決反對烏山頭水庫設立光電板汙染民生用水，沒想到星曄綠能公司在109年1月22日，宣布將成立籌備處計畫在烏山頭水庫設光電板，台南市政府在民進黨中央壓力下，居然短短12天就核准，綠色執政效率保證？

林燕祝出示星曄綠能公司109年起到114年的水質檢測報告說，讓人詫異的是，每年的檢測數據，都驗出陰離子界面活性劑，為何水源保護區會有等同清潔劑，0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？水庫設光電板，不只鄉親反彈激烈，嚇得不敢喝自來水，全都買桶裝水來喝。陳亭妃立委所到之處，台南鄉親都拉著她說不敢喝光電水，鄉親在說謊嗎？賴清德總統要求陳亭妃闢謠，看看一份份星曄綠能公司自己做的水質檢測報告，報告中有些項目還沒驗，是想隱瞞什麼，這些是謠言嗎？台南人的陳情何錯之有？

林燕祝表示，台南人讓賴清德團隊在台南鋪天蓋地的設置光電板，良田魚塭盡毀，貪污弊案綠蟑螂滿天飛，卻絕不縱容在提供台南人民生用水的烏山頭水庫種電，嘉義為了護民，強力抗拒在曾文水庫設置光電板，民進黨從在地立委郭國文到賴清德團隊，卻漠視民意、還說光電水安全，更扯的是，還說烏山頭水庫只提供灌溉用水，既然睜眼說瞎話，她就複製烏山頭灌溉用水，0.03mg/l的陰離子界面活性劑水，請備詢官員們試喝，看誰敢喝？

林燕祝拿出5瓶寶特瓶水，一瓶洗碗精清潔劑，她說，依據環衛專業指示，用20滴清潔劑加到600cc的水，就能成功複製0.03mg/l的陰離子界面活性劑，今天不想為難官員，只用3滴清潔劑加到寶特瓶水裡，賴清德團隊說這水是安全的，請黃偉哲市長、環保局、財稅局、民政局和主計處長試喝，結果沒人敢喝。為何水質監測長期驗出陰離子界面活性劑，這些陰離子界面活性劑從哪來的？

林燕祝痛批，黃市長和官員都不敢喝，台南人更是嚇得不敢喝光電水，只好再花錢買桶裝水喝，人可以三天不吃飯，但不可以三天不喝水，為了保護台南人，她要求速拆烏山頭水庫光電板，讓鄉親免於恐懼，能安心喝沒有陰離子界面活性劑的水。

黃偉哲市長表示，不管是因疑慮不要，或是不美觀不要，這是一個民意問題，不是科學問題，烏山頭水庫光電板二期，絕不會設置。

