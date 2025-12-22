議員洪健益提案：面對重大事件，建議北市府啟動「細胞簡訊」區域警示

記者李鴻典／台北報導

台北市19日發生隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡；民進黨台北市議員洪健益今（22）天提案，針對現行重大治安或災害事件通報機制的不足，建議市府於事件發生時，啟動「細胞簡訊」區域警示，第一時間通知案發地點周邊民眾提高警戒，並引導民眾儘速遠離現場，以降低傷亡風險。

洪健益說明，我們都知道，面對重大治安與突發災害事件，沒有任何一項措施能百分之百避免風險；但補強制度，可以讓我們多一分準備、少一分遺憾。

洪健益表示，他在上班日第一天立即提案，針對現行重大治安或災害事件通報機制的不足，建議市府於事件發生時，啟動「細胞簡訊」區域警示，第一時間通知案發地點周邊民眾提高警戒，並引導民眾儘速遠離現場，以降低傷亡風險。

「我們同樣嚴正譴責任何形式的暴力與恐怖攻擊行為。」洪健益表示，啟動「細胞簡訊」通報機制或許不是唯一解，也未必是最佳解，但至少能在關鍵時刻，讓市民朋友更快獲得官方正確的資訊，降低傷亡與恐慌，同時減少謠言擴散，補足公共安全資訊即時傳遞的不足。

洪健益強調，面對治安與突發狀況，我們不迴避、不閃躲，而是儘速把制度補齊，只希望未來不再出現相同的憾事。

