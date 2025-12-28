議員涉「拿錢辦事」 烏克蘭反腐局突襲搜查國會

烏克蘭反貪腐機構 27 日針對議會大樓發起突襲調查，再次讓烏克蘭的貪腐問題成為國際輿論的關注焦點。 圖：翻攝自 @Latlantista X 帳號

[Newtalk新聞] 近期烏克蘭接連爆發貪腐醜聞，不但多位高級官員遭受牽連，甚至就連總統澤連斯基的首席幕僚安德烈．葉爾馬克( Andriy Yermak )也宣布辭職，預估貪腐金額可能高達 1 億美元。就在此時，有外媒發布報導稱，當地時間 27 日，烏克蘭國家反腐敗局( NABU )與反腐敗檢察官辦公室( SAPO )展開合作，針對烏克蘭最高拉達(議會)辦公室進行搜查，相關行動也再次讓烏克蘭官員的貪腐問題成為國際輿論的關注焦點。

根據印度《印度教徒報》報導， NABU 於 27 日發布公開聲明，宣稱該機構在與 SAPO 合作進行的臥底行動中，確認了一個包含現任拉達議員在內的組織犯罪集團，並在當日針對議會辦公室發起突襲調查。然而，反腐敗機構的官員卻一度在議會大樓遭到國家安全部門官員干擾，調查行動也因此受阻。

針對此次的調查行動，烏克蘭國家安全局也發布聲明，稱國家安全局官員在確認反腐機構官員的目標後，允許其進入議會大樓進行搜查，並未完全禁止相關單位的調查行動。該報導指出，截至目前為止，烏克蘭反貪腐機構仍尚未公布具體的調查細節，僅表示嫌疑人疑似收受賄賂並換取選票。

報導稱，烏克蘭近期發生的一系列貪腐事件捲入多位高級官員，甚至就連澤連斯基的首席幕僚也成為相關單位的調查目標。其中，民眾關注程度最高的是相關官員在能源領域涉嫌收受 1 億美元回扣的貪腐事件，該事件也被指控與澤連斯基的密友、「 Kvartal 95 工作室」共同創辦人蒂穆爾．明迪奇( Timur Mindich )有關。

該報導強調，由於俄羅斯近期持續襲擊烏克蘭能源設施，並多次導致停電與威脅民眾冬季供暖，烏克蘭爆發的能源貪腐醜聞也進一步點燃了民眾的憤怒。另外，該報導稱，自從蘇聯解體後，烏克蘭國內就持續發生多起貪腐醜聞，政府官員的腐敗以及法治方面的問題也是導致烏克蘭遲遲無法加入歐盟的主要原因之一。

