議員深夜爆「廚餘海」覆土出包 台中市府：將謹慎依規處理

行政院長卓榮泰30日白天赴南屯文山掩埋場視察，晚上市府施工便被爆使用不合格土石。（資料畫面）

防堵非洲豬瘟疫情，全台暫時禁用廚餘餵豬，台中每日近200噸廚餘無處去化，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案。行政院長卓榮泰昨（30日）前往台中文山掩埋場視察，關心「廚餘海」問題及現場覆土進度，台中市長盧秀燕、立委蔡其昌陪同出席，場面一度傳出火藥味。卓榮泰要求市府儘速改善廚餘處理缺失。然而，視察結束後，民進黨籍市議員江肇國深夜爆料，指市府為應付檢查連夜動員載土進場，卻被抓包使用不合格土石。

霧峰掩埋場日前被爆挖坑傾倒廚餘且未覆蓋，被網友戲稱為「廚餘湖」甚至「廚餘海」，緊鄰烏溪流域，引發民怨與環保疑慮。台中市府因此自30日起緊急停用9處掩埋場，目前僅剩文山、沙鹿、后里3場可運作。

不料，卓榮泰視察當晚，江肇國於臉書發文指出，盧秀燕現場承諾「加強覆土」後，市府隨即要求建設局養工處連夜調派包商載土進文山掩埋場，但這些土方充滿石頭與塊狀雜質，「根本不能用」。

經質疑後，環保局坦承該批土料確實不符覆土標準，已要求相關包商撤回。江肇國追問，究竟是哪位市府高層下令，叫建設局養工處「提油救火」；第二，環保局是否有足夠合格土壤，能依中央規範「每50公分廚餘覆蓋30公分土」執行；最後，萬一又發生土不夠，沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤？

對此，台中市環保局回應，市府已加強文山掩埋場覆土作業，並由各單位共同協作。局方強調，所有土方及土石將謹慎評估使用，務必符合中央規定，達到最理想的覆土效果。環保局並表示，將持續檢討廚餘處理流程，確保後續作業安全、合法且透明。





