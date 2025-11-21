議員為墾丁抱不平 籲建平台供旅客依預算選擇住宿

（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣議員盧玟欣今天在議會總質詢為墾丁抱不平，她說，墾丁旅宿房價不如外傳貴，建議縣府建置平台，供旅客依預算選擇。屏東縣府肯定提議，但有業者認為，改善交通更重要。

屏東縣議會今天施政總質詢，出身恆春的國民黨籍屏東縣議員盧玟欣表示，自去年起墾丁觀光被狂打，許多社群平台或特定媒體看到「墾丁」2字就開槍。有人說「去墾丁不如去沖繩」，也有人抱怨沿路測速照相、區間測速，如果超速被取締，可能會比旅費還貴。

盧玟欣指出，外傳墾丁旅宿房價太貴，大多是用墾丁假日房價與外地平日價格相比。她秀出訂房網查詢結果，時常被拿來對照的沖繩，本週末房價約新台幣4000元至1萬多元，反觀墾丁約3000多元至6000多元；平日房價方面，沖繩落在3000元至6000多元，墾丁較低價者1000多元至2000元也有，端看旅客如何選擇。

她建議縣府交通旅遊處與民宿協會合作，設置依房價區分的平台，供旅客依預算挑選，一方面也可杜絕活動期間哄抬價格，並引導旅客選擇合法業者。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維答詢時肯定提議，並表示將研擬評估。縣府正與交通部觀光署推動觀光交通AI計畫，會與旅宿相關協會合作，向消費者提供住宿建議。此外，觀光署旅宿網列有全台合法旅館、民宿資訊，縣府也辦理金鑰獎，集結8間優質旅宿供民眾參考。

屏東縣民宿協會理事長余松華告訴中央社記者，現在旅客多會自行在訂房網比價。國旅遭負面報導與輿論操作，導致外界放大檢視房價，並非真的貴，而是帶有惡意攻擊。

他說，改善國旅體質，除業者提升服務、硬體外，公部門也應加強交通等基礎建設，特別是往墾丁沿途測速照相問題，引發不少旅客抱怨。（編輯：黃名璽）1141121