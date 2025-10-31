議員爆中央連3年問「翡翠水庫能否裝光電板」？ 蔣萬安喊絕對不准

圖為翡翠水庫正常水位。（示意圖／北市翡管局提供／張珈瑄台北傳真)

台北市議員張斯綱、曾獻瑩日前在議會質詢時，指出中央連續3年來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板一事，要請台北市長蔣萬安轉告行政院長卓榮泰「法律規定不能就是不能！」對此，蔣回應，「依法翡翠水庫是不可以」、「我們絕對不准」。

國民黨議員曾獻瑩29日在北市議會質詢時指出，中央想在翡翠水庫放光電板？市長知道嗎？市長蔣萬安回應，「依法翡翠水庫是不可以」、「我們絕對不准」；曾則呼籲市長請堅守立場，絕對不准在翡翠水庫放光電板。

國民黨張斯綱在質詢時也同樣指出，翡翠水庫設置光電板的問題，經濟部水利署在民國111年、112年、113年都來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，包含設置地面型光電板、太陽能光電設施等等，想知道翡翠水庫管理局如何回應？

翡管局長林裕益回應，翡翠水庫有雙重法規的限制，第一是都市計畫法，畫設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受到限制；另一個是水利法，經濟部公告之「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」。

張斯綱則要求，請北市代表明確在院會表達北市府對於保護翡翠水庫的態度，不要變成烏山頭水庫的翻版。

對此，台北翡翠水庫管理局今（31日）發布新聞稿指出， 南部水庫設太陽光電板惹議，台北市議會張斯綱、曾獻瑩兩位議員關切，質詢台北翡翠水庫管理局，111至113年中央經濟部水利署每年來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，如何回應及後續作為？林裕益表示，翡翠水庫水域，依兩項法規，雙重管制，禁止設置太陽光電板。並強調，自營運以來，不曾設置。未來，仍會堅持依法嚴格把關，禁止設置，守護大台北水源。

林裕益表示，翡翠水庫位於依都市計畫法劃設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受到限制。依據新北市政府109年10月「變更台北水源特定區計畫 (土地使用分區管制要點第二次通盤檢討)」明定，翡翠水庫用地僅得設置水庫運作管理必要之設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民之交通外，禁止其他浮具之設置及船隻之航行。

此外，翡管局說，另依「水利法」第五十四條之二，及「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，經濟部公告之「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」。

翡管局聲明，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水，近三年，環境部公告水質監測結果，均屬「貧養」等級的優良水質水庫。翡管局強調，未來仍會堅持立場，依法嚴格把關，不會設置太陽光電板。

