議員爆中央3度發函覬覦「翡翠水庫」蓋光電板 北市翡管局回應了

台北市議員張斯綱、曾獻瑩議會質詢揭露，中央連續3年來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板一事。（本刊資料照）

台北市議員張斯綱、曾獻瑩日前在議會質詢，揭露中央連續3年來、3度發函覬覦函，詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板一事，盼評估在翡翠水庫設置的可行性。對此，市長蔣萬安表示，「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准。」另外，翡管局也做出回應了。

國民黨議員張斯綱、曾獻瑩皆指出，濟部水利署連續3年發函台北翡翠水庫管理局，分別2022年3年、2023年12月、2024年12月，都要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，包含屋頂型、地面型及水域型，大呼「中央想在翡翠水庫放光電板？市長知道嗎？」對此，市長蔣萬安嚴正表示，「依法翡翠水庫是不可以」「我們絕對不准」。

台北翡翠水庫管理局今（31日）發布新聞稿指出，南部水庫設太陽光電板惹議，然而，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人民生用水，且近3年環境部公告水質監測結果，均屬「貧養」等級的優良水質水庫。

為此，局長林裕益強調，翡翠水庫水域依兩項法規雙重管制，禁止設置太陽光電板，強調自營運以來不曾設置，未來仍會堅持依法嚴格把關，禁止設置，守護大台北水源。

