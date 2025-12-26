議員爆動用私刑！郭再添被通緝後再涉「拘禁毆打」 11名共犯全被關

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

前屏東縣議員郭再添遭爆2023年曾涉拘禁、毆打犯行，經過橋頭地方法院審理後，除了郭因別案被通緝而尚無宣判外，另外11名共犯皆依妨害自由判處1年2個月到1年9個月徒刑，現已上訴高雄高等分院。

前議員郭再添遭爆動用私刑。（圖／法務部調查局官網）

據悉，一名黃姓男子於2023年經林男介紹後進入詐騙集團擔任車手，期間私吞了200多萬元的款項被發現後在同年10月6日受林男等人毆打，名下車輛也遭強迫過戶給林男，黃男心生怨恨便請郭再添幫忙處理此事，郭於是偕同綽號「小新」的男子等人於同月10日將林男押去郭的議員服務處。

廣告 廣告

儘管林男試圖在服務處逃跑，但被抓回並拘禁、毆打，之後接連轉移陣地至郭妻經營的民宿及高雄旗山一處工寮，直到林男抓準機會聯絡女友求助才得以獲救。

所有涉案人士都已被警方逮捕歸案，目前在橋頭地方法院審理下，撇除因別案遭通緝而仍未判決的郭再添，其他11名共犯皆依妨害自由判處1年2個月到1年9個月徒刑，全案得上訴。

更多FTNN新聞網報導

兒涉恐嚇、毆打同儕 賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！

不滿遭抹黑洗紅錢、精神有問題 沈伯洋揚言反擊：鄉愿會毀掉整個國家

國際組織通過挺台決議 民進黨回應曝光

