議員爆台中還有廚餘養豬 盧秀燕：查到違規就重罰

議員江肇國爆料，台中還有廚餘養豬，批評市府學不乖，未落實稽查。（圖：寇世菁攝）

台中爆發非洲豬瘟後，全國禁止廚餘養豬，民進黨議員江肇國今天（26日）質詢時公布一段影片，兩天前，大肚區一處養豬場疑似廚餘養豬，痛批市府學不乖，沒有落實稽查。市長盧秀燕答詢表示，謝謝檢舉，市府會去查，若有違規會重罰。

台中市議會總質詢，藍綠議員都關心非洲豬瘟後，禁止廚餘養豬，廚餘如何去化，議員陳成添說，傳出因為市府清運廚餘有補助，坊間有人灌水廚餘，環保局長吳盛忠說，有具體資訊，同仁都會去查。市長盧秀燕說，外縣市有學校午餐廚餘堆在校園，曝光後才找場地掩埋，台中並未發生，因為廚餘去化有兩個撇步，包括廚餘進焚化廠免費處理，依照廚餘噸數補貼司機，兩項補貼辦法，讓廚餘收運短時間內沒有問題，市府正擬定中長期計畫，台中不會發生垃圾大戰，至於灌水廚餘問題，盧秀燕說，放心，環保人員很有經驗，會辨識處理，還有議員檢舉有人提高廚餘收運費，市府也會注意。

議員爆料台中還有廚餘養豬，市長盧秀燕說，謝謝檢舉，市府會去查、若違規重罰。（圖：中市府提供﹚

民進黨議員周永鴻、張家銨、江肇國質詢時爆料，全國禁止廚餘養豬，台中還有養豬戶偷偷廚餘餵豬，江肇國秀出一段影片，兩天前，大肚養豬場疑似蒸煮廚餘餵豬，追問市府有否掌握。農業局長李逸安說，同仁三天稽查一次，議員問台中有幾部廚餘車，環保局長吳盛忠說不出數字，但表示半數以上廚餘車都裝有GPS。議員批評市府學不乖，還是沒有落實稽查，未精準掌握訊息。

市長盧秀燕則表示，感謝議員檢舉，市府會去查，若有違規一定重罰。