議員爆台中養豬場疑偷用廚餘 盧秀燕：違規就重罰

（中央社記者郝雪卿台中26日電）禁用廚餘養豬目前尚未解禁，民進黨台中市議員江肇國今天爆料疑有養豬場偷用廚餘，質疑台中市政府無法掌握廚餘流向。台中市長盧秀燕說，「謝謝檢舉，會去清查，違規就重罰」。

民進黨台中市議員江肇國、周永鴻及張家銨等今天在台中市議會市政總質詢中出示照片，有民眾拍到大肚區1家養豬場疑似偷用廚餘及蒸煮畫面。

江肇國指出，台中市先前共有36間養豬場向環保局申請廚餘再利用。中央禁止廚餘養豬後，環保局僅以「都改用飼料」帶過，但民眾在2天前拍到大肚區一間養豬場仍在蒸煮廚餘，旁邊更堆滿廚餘桶。

廣告 廣告

江肇國認為，農業局對養豬場沒查，環保局對廚餘流向也一問三不知，甚至連每天到底有幾台車在載廚餘都不清楚。目前市府只有「過去曾與環保局簽約」的車輛有列管，其他載運廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛，市府完全無法掌握。

盧秀燕回應，謝謝檢舉，市府會去清查，只要違規就重罰。市府要求廚餘載運車要加裝GPS，目前已有一半廚餘車裝上GPS，以掌握廚餘流向，只要違反規定，一定重罰。

台中市環保局說明，目前法令尚未強制規定畜牧場載運廚餘車輛必須裝設GPS，台中市廚餘再利用養豬場清運廚餘車有73輛，為能即時掌握廚餘車動向，環保局正輔導並協助加裝GPS，以追蹤廚餘流向，目前已安裝44台，除到場免費安裝，也加發1000元獎勵金，後續將依中央規定滾動式推動加裝。

環保局表示，自10月27日起以人盯桶、人盯場方式每日視訊稽查，累積稽查1160家次，養豬場如偷用廚餘蒸煮使用，決不寬貸。至於被檢舉疑有違規使用廚餘飼養豬隻的畜牧場，環保局已會同農業局現場查察，如查證屬實，將依相關規定重罰。（編輯：黃名璽）1141126