議員爆台中「廚餘海」再出包！連夜急調土石全退貨 市府說明了

民進黨台中市議員江肇國於30日深夜指出，「文山掩埋場覆土作業再出包！」並提出3大問題，要求台中市政府公開回答。他對市府現況感到憂心，「沒一天能讓人放心！」對此，台中市環保局深夜進行說明了。

江肇國提到，行政院長卓榮泰院長視察文山掩埋場當天，台中市長盧秀燕現場承諾要「加強」覆土。同日晚上市府立刻動員建設局養工處，要求連夜調派各區隊的包商載土進去文山場。

江肇國指出，不過，這些包商的土充滿石頭土塊，根本不能用。被質疑踢爆後，環保局也坦承土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘。於是這些臨時被叫來的包商們又被請回了！

江肇國為此想請台中市政府公開回答3個問題，第一，到底是哪一位市府高官下令，叫建設局養工處去提油救火？第二，台中市環保局的土是否真的足夠依照按照中央標準——每50公分廚餘，覆蓋30公分的土？第三，萬一又發生土不夠，沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤？

江肇國最後更忍不住說道，台中市府現在真的亂成一團，樣樣出包，沒一天能讓人放心！

關於文山衛生掩埋場覆土作業，台中市環保局表示，市府各相關單位正齊心協力，共同合作加強作業。針對覆土所需的各類土方與土石，環保局將依照中央規範進行嚴格評估、精準挑選與妥善使用，確保覆土品質達到法規要求並兼顧環境保護效益。

