議員爆太子集團員工申請「失業補助」 北市勞動局證實：有23人登記

柬埔寨「太子集團」跨國詐騙與洗錢案持續延燒，檢方扣押多處豪宅、跑車並凍結約45億元資產，相關公司倒閉後，部分員工竟向台北市勞動局申請失業補助。台北市議員耿葳於市政總質詢中提出此事，勞動局則證實，太子集團在台共僱用303名員工，其中已有23人提出失業補助申請，但是否核發仍須由勞保局認定。

台北市議員耿葳今質詢時指出，太子集團自2016年起在台北設立12家公司，落地生根經營長達9年，除協助境外詐欺與洗錢，也涉及博弈事業。雖然旗下12家公司中有8間並無正式員工，但仍有4間合計僱用303人，皆投保勞健保。隨著公司資產遭凍結、營運停擺，部分員工因此失業並向北市勞動局求助。耿葳質疑，這是符合申請補助資格的非自願性離職嗎？

對此，北市勞動局長王秋冬說明，只要員工依法投保勞保並屬「非自願性離職」，即可登記申請，但真正能否領取失業給付，依《就業保險法》規定須由中央勞保局審查裁定；北市就服處僅負責受理及查核基本資料。

然而，耿葳質疑，儘管無罪推定，太子集團員工部分仍可能涉及詐騙犯罪，若因公司涉案資產遭凍結而停工，是否仍屬「非自願性離職」，應讓詐團內部人員申請補助？現在詐騙橫行，受害者都還沒得到足夠救濟，台北市內仍有許多尚未查獲的詐騙成員，質疑市府應優先保護受害者，而非救濟詐騙公司員工。

對此，台北市長蔣萬安強調，市府立場當然是站在保障民眾與受害者的角度，協助檢調追查法律責任。至於詐騙公司員工申請失業補助，市府僅依法受理，依照法規，最終認定仍由勞保局負責。王秋冬也補充，過程中會依照警調提供的資料註記相關人名並轉送中央，供審查參考。

太子集團以中國籍男子陳志為首，長期在柬埔寨進行詐騙犯罪，並於多國建立企業網絡進行洗錢，美國檢方已於10月8日起訴陳志等人。11月4日，台北地檢署指揮警調兵分47路搜索集團在台據點，包括天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，並對王昱棠、辜姓女主管與邱姓、李姓等4名被告聲押禁見獲准。

