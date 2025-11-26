議員爆料：女客喝麥當勞飲料「消化道灼傷」 業者這樣說

詹江村指稱女客使用麥當勞內用杯喝飲料，感到食道不舒服，就醫診斷為消化道灼傷。取自詹江村臉書



台灣麥當勞台中大雅店傳女客喝了內用杯的飲料後，食道感到不舒服，店員卻回應「妳覺得奇怪，幹嘛還一直喝。」國民黨桃園市議員詹江村今（26）日在臉書揭露此事，指稱該名女客人在回家後越發不舒服，當夜送急診，醫生診斷消化道灼傷；客人家屬質疑麥當勞的清潔液有問題，才會造成食道灼傷。

對此，台灣麥當勞指出，關於11月21日顧客至餐廳櫃台反映飲料有異味，麥當勞非常重視；除第一時間關心並陪同就醫與回診，同時全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，餐廳當日亦無接獲其他顧客相關反映。後續將持續關注顧客身體情況，再次提醒餐廳務必落實各項標準作業流程，並積極配合主管機關的監督。

詹江村要麥當勞踹共，不要迴避。指出台中麥當勞新的大雅店，有客人質疑使用店內杯子飲用飲料之後，感覺奇怪並且不舒服，跟幹部反應之後，「幹部表示妳覺得奇怪，幹嘛還一直喝。」客人隨即向幹部反應食道不舒服，幹部表示休息一下就好。

詹江村在臉書上po出診斷證明，顯示該名客人就醫診斷是消化道灼傷。詹江村指出，客人家屬質疑，麥當勞的清潔液劑造成客人食道灼傷。網友留言「衛生法跟國際應該是在接軌 希望造成國際法庭申請賠償」、「店內內用杯，我不太敢用」、「哇哩勒！」

詹江村指稱女客使用麥當勞內用杯喝飲料，感到食道不舒服，就醫診斷為消化道灼傷。取自詹江村臉書

