議員爆「台中廚餘海」覆土作業再出包！摻石塊被退貨 市府回應了

台中爆發非洲豬瘟，廚餘問題浮上檯面，行政院長卓榮泰昨（10/30）視察文山掩埋場，市長盧秀燕現場承諾加強覆土。然而，市議員江肇國踢爆，市府連夜調派的包商送來的土充滿石頭土塊，根本不能用，質疑環保局能否依規定行事。環保局對此回應，覆土會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好效果。

江肇國昨天晚間在臉書發文指出，市府動員建設局養工處，要求連夜調派各區隊的包商載土進去文山場。不過，這些包商的土充滿石頭土塊，根本不能用。被質疑踢爆後，環保局也坦承土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們又被請回了！

江肇國對台中市府提出3點質疑。首先，到底是哪一位市府高官下令，叫建設局養工處去提油救火？第二，台中市環保局的土是否真的足夠依照按照中央標準——每50公分廚餘，覆蓋30公分的土？

最後，江肇國問市府，萬一又發生土不夠，沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤？他痛批，「台中市府現在真的亂成一團，樣樣出包，沒一天能讓人放心！」

中市府環保局昨深夜澄清，文山衛生掩埋場加強覆土，市府各單位齊心協力、一起合作。至於各種土方及土石的適用性，環保局都會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。

包商從文山掩埋場正要載土出發。翻攝自江肇國臉書

