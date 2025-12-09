議員爭取敬老卡累點、擴大使用範圍 新北市府鬆口：明年6月提評估報告

新北市副市長朱惕之今(9日)表示，會研議「朝累計點數、開放至超商使用」並承諾在明年6月提出具體可行方案的評估報告。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市65歲以上長者達80萬多人，市議會日前進行三讀議案第二讀會，審議明年度預算時，針對社會局敬老愛心卡的預算已連續第5天議事空轉、喬不攏，各黨議員都爭取「敬老愛心卡點數累計」、「擴大在超商使用」兩大訴求。新北市副市長朱惕之今(9日)表示，會研議「朝累計點數、開放至超商使用」並承諾在明年6月提出具體可行方案的評估報告。議長蔣根煌也裁定市府依照議員建議方向辦理。

無黨籍議員李翁月娥、蔡錦賢日前聯合提出，開放每個月480點的敬老愛心卡點數可累積，並開放超商使用。今天李翁月娥於議會再次指出，議會連續5天無法審預算，原因就是市府不願明講敬老卡要不要改革，目前制度中，45％長者用得到這些卡，但55％長者根本用不到點數，普及性不足，要求市府明確回答「到底要不要做？」一定義講清楚。

蔡錦賢表示，敬老卡應該要普及，開放超商、農會、藥局等都可以使用，而且每月未使用完的點數不得收回。敬老卡和悠遊卡、一卡通一樣是可以具備一般消費功能，目前只是「政策」限制，只要打開設定即可。建議市府訂定調整日程表，文字修改自行調整，並訂於明年7月1日生效開始實施。

國民黨議員馬見則說，議會跨黨派都支持擴大敬老卡使用範圍，市府必須清楚告訴議員「願意做到什麼程度」，並要求市府明年6月1日前必須提出預算概算與可行性資料，最後則是硬體設施汰換與晶片卡升級等資料確切時程。

民進黨議員陳啟能指出，敬老卡加碼補助的美意被大幅限縮，連預算編列都嚴重不足，形同「喊爽、不給用」，要求市府立即補足至少53億元的預算、取消不合理限制、回到加碼補助的初衷；許昭興則說，如果點數累積一年無法做到，至少3個月重新計算一次；李宇翔也說，累計點數是民眾最在意的事，若一次到位困難，可從農會等合作單位先行推動，再逐步擴大。

社會局長李美珍回應，市府高度重視敬老卡議題，明年已規畫新增6項使用用途，並指議員建議都會納入評估，多次重申「會朝這方面努力」。

朱惕之表示，制度調整牽涉法規、系統、硬體汰換等，不是市府不做，而是需完整評估，強調明年6月前會提出完整報告，硬體汰換規畫則在7月提出；敬老卡明年增加600點與新增6項服務都是市府積極作為，但任何改革都必須「能負責任地執行」，不能倉促上路。

