議員登記巧迴避！ 王世堅喊話高嘉瑜「要選就選台北市長」 她追喊：堅哥勒

民進黨議員今日開始進行議員初選登記，首日王世堅就率3位「堅系」擬參選人到台北市黨部登記參加初選並接受聯訪，得知高嘉瑜稍後也會抵達黨部登記參選議員，王世堅驚訝表示「應該要來登記參選市長」，認為高嘉瑜熟悉台北市政、又是台大法律高材生，對她回鍋參選議員感到意外。

王世堅今日陪同登記後受訪時表示，很意外高嘉瑜會回鍋選議員，以她的學歷和政治上的資歷，非常適合參選台北市長，過去無論是問政或地方服務，高嘉瑜都做得非常好，以她對市政的熟悉度，參選市長才有道理，「不曉得高嘉瑜等等登記什麼，登記市長我就一定去陪她」。

媒體追問，是否認為高嘉瑜參選議員大材小用？王世堅坦言真的會勸她，既然要選、再次復出，以她的知名度，參選方式可以完全不同，有別於一般傳統選法，就像一隻快樂小鳥到處飛翔、唱歌、覓食，她是這種選法，這種選法可以打破傳統巢臼、走出新的路，「我看到我一定會勸她一下」。

對於高嘉瑜被外界認為是吸票機，是否會影響其他議員？王世堅表示，高嘉瑜本身就是很開朗的一個人，相信初選結束、名額確認後，會很樂於跟選區全體獲民進黨提名的議員聯合競選，且每位議員都很認真，例如本屆新科議員何孟樺，在議會問政不卑不亢、表現非常傑出，即使有高嘉瑜這麼強的吸票機，相信對何孟樺也不會造成影響，因為何有固定的支持者和粉絲。

王世堅受訪到一半時，高嘉瑜也抵達黨部登記，得知王世堅在樓上後，一度想等王世堅同台，不過在樓梯口守候約5分鐘，王世堅卻遲遲未下樓，只好先去進行登記作業；不料王世堅這時突然下樓，並稱有會議要開，搭乘電梯快速離去，高嘉瑜登記完成後，還追出來喊「堅哥勒」。

高嘉瑜表示，本來不知道王世堅今天要來，過去王世堅一直都是民進黨的「公共財」，今天沒有打到招呼有點可惜，不過兩人私下也都會有互動，她也很推薦王世堅有機會的話，可以參選台北市長，王世堅在台北是人氣王，相信這次在每個選區，都會成為大家的吉祥物。

